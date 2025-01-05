В очередном экспрессе рассмотрим игры в чемпионатах Англии и Италии, а также матч за Суперкубок Франции На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«ПСЖ» — «Монако»

Футбол. Суперкубок Франции

«ПСЖ» уверенно лидирует в чемпионате Франции. У парижан солидный отрыв от конкурентов. Команда в Лиге 1 набрала 40 очков в 16 встречах.

В чемпионате Франции-2024/25 «ПСЖ» еще ни разу не проигрывал. Теперь у команды есть шанс завоевать трофей. Букмекеры уверены, что Суперкубок завоюет «ПСЖ».

Команды не так давно встречались в Лиге 1. «Монако» принимал парижан на своем стадионе. «Монегаски» тогда разочаровали своих фанатов, проиграв со счетом 2:4.

В последних семи матчах у «Монако» только две победы. Команда находится не в лучшей форме. У «ПСЖ» больше шансов на завоевание трофея.

Ставка: Победа «ПСЖ» за 1.65.

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

Футбол. Чемпионат Англии

«Ливерпуль» уверенно лидирует в таблице АПЛ. Красные смогли оторваться от конкурентов. Сейчас у команды Арне Слота 45 очков по итогам 18 встреч.

Ранее «Ливерпуль» одержал четыре победы кряду. Выигрышная серия красных длится с 18 декабря. Стоит отметить великолепную атаку «Ливерпуля». В четырех встречах команда в сумме наколотила в ворота соперников 16 голов.

«Манчестер Юнайтед» не может выбраться из нижней части таблицы. С назначением Рубена Аморима долгожданного прорыва не произошло. Сейчас манкунианцы располагаются на 14-м месте, набрав 22 очка.

Прогнозы и ставки на футбол

Последнюю встречу с «Ливерпулем» «МЮ» проиграл со счетом 0:3. На «Энфилде» будет тяжелый матч. Букмекеры уверены в победе лидера АПЛ.

Ставка: Обе забьют за 1.76.

«Рома» — «Лацио»

Футбол. Чемпионат Италии

«Рома» в таблице Серии А находится в топ-10. Клуб набрал 20 очков в 18 встречах. У «Ромы» пять побед, пять ничьих и 8 поражений. Разница мячей составляет 24-24.

Беспроигрышная серия «Ромы» составляет три матча. Последний раз команда уступала 15 декабря. Тогда римляне не набрали очков в противостоянии с «Комо» (0:2).

«Лацио» в следующем сезоне нацелен выступить в Лиге чемпионов. Сейчас команда в таблице находится в четверке лучших. «Лацио» набрал 35 очков в 18 матчах.

В середине декабря «Лацио» шокировал фанатов во встрече с «Интером». Римляне уступили дома со счетом 0:6.

Но затем «Лацио» реабилитировался. Команда одолела «Лечче» со счетом 2:1, а также сыграла вничью с «Аталантой» (1:1). На дерби у обоих клубов будет запредельный настрой.

Ставка: ТБ 2 за 1.51.

Общий коэффициент — 4.38.