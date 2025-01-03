Затмила Шевченко и всех звезд UFC. Дакота Дитчева — будущее женского ММА

Четыре виктории за 8 месяцев и все нокаутами. Дакота Дитчева выиграла Гран-при PFL в наилегчайшем весе в 2024-м, затмив главных звезд UFC вроде Шевченко, Чжан и Пеньи, одержавших за прошлый год лишь по одной победе

Из подающих надежд в звезды PFL

Всего за один сезон PFL в прошлом году Дакота Дитчева превратилась из восходящей звезды в признанного топа в весовой категории до 57 кг. В 2023 году британка выиграла чемпионат Европы PFL в минимальном весе. Однако на главной арене в США ее ждали более серьезные испытания.

Бывшие и действующие чемпионы Bellator, претенденты на титул UFC и талантливые бойцы PFL, жаждущие получить приз в размере одного миллиона долларов, — все они стояли на пути Дитчевой, которая хотела доказать, что она одна из лучших в мире.

Сезон для Дакоты начался 4 апреля в главном бою первого сезона PFL 2024 против Лизы Молдин. Тогда британка нокаутировала соперницу на отметке в 3 минуты и 54 секунды уже в первом раунде.

Два месяца спустя, Дитчева одержала очередную яркую викторию против Челси Хакетт, благодаря точным ударам в корпус, вновь финиш в первом раунде. Впоследствии уровень конкуренции постепенно повышался.

Дакота Дитчева — победитель Гран-при PFL в 2024 году globallookpress.com

В полуфинальном поединке плей-офф напротив Дакоты стояла Джена Бишоп – топовый боец PFL. Впрочем, и для нее битва с непобежденной британкой закончилась провалом (упала в нокаут за 4 минуты). Финал Гран-при против Тайлы Сантос состоялся 29 ноября.

Этот бой выглядел для Дакоты самой серьезной проверкой в ее карьере. Ведь еще недавно на UFC 275 Сантос претендовала на титул в лучшей лиге мира и дала конкурентный бой Валентине Шевченко, проиграв раздельным решением.

Но в бою против Дакоты ее ожидало очередное разочарование. Сантос запомнилась только тем, что она была единственной в 2024 году, кто упала в нокаут от британки не в первом раунде, а во втором.

Дитчева сделала стала чемпионкой PFL, эффектно остановив бывшую претендентку на титул UFC. Формат сезона PFL требует больших усилий, ведь если хочешь выиграть миллион долларов, нужно одержать 4 победы в течение года. Но для Дакоты все сложилось крайне легко.

Дитчева — боец года среди женщин?

Валентина Шевченко globallookpress.com

В год, когда ни одна действующая чемпионка UFC среди женщин не провела больше одного боя, активность Дитчевой в сочетании с постоянным уничтожением соперниц более высокого уровня стала настоящей неожиданностью.

Хотя самые именитые девушки вроде Шевченко, Чжан и Пеньи на троих за год не одержали ни одной досрочной победой. Валентина в сентябре 2023-го поставила точку в трилогии с Алексой Грассо.

«Пуля» 5 раундов залеживала мексиканку на канвасе и в итоге вернула себе титул в категории до 57 кг, выиграв единогласным решением судей. На UFC 300 Вэйли Чжан проводила очередную защиту в женском минимальном весе против соотечественницы из Китая Янь Сяонань.

Та битва была похожа на противостояние Шевченко и Грассо. Сяонань доставила обладательнице пояса проблем немного больше, но все же проиграла единогласным решением.

А вот Джулианна Пенья в октябре показала крайне неуверенное выступление в поединке с Ракель Пеннингтон. «Лисица» раздельным вердиктом выиграла бой и вернула себе титул в женском легчайшем весе. Но многие посчитали, что Пеннингтон была лучше.

По мнению ряда авторитетных СМИ, бойцом года была признана Валентина Шевченко. Чемпионство в UFC, популярность и статус «Пули» сыграли свою роль. Но в MMAJunkie бойцом года среди женщин выбрали Дакоту Дитчеву и абсолютно по делу.

Да, она дерется не в самой сильной лиге. Но Дакота переехала всех соперниц, включая Сантос, экс-претендентку на пояс UFC. Дитчева в 2024-м затмила всех, включая Шевченко.

В PFL есть новое лицо женского ММА

Дакота ДитчеваДакота Дитчева globallookpress.comgloballookpress.com

Дакота Дитчева, возможно, стала новым лицом PFL, благодаря своему доминирующему выступлению в женском наилегчайшем весе в 2024 году, но теперь возникает вопрос, что будет дальше.

По правде говоря, 26-летняя британка и сама не знает ответа на этот вопрос, поскольку впереди у нее очень важный год. Она признает чемпионку Bellator в наилегчайшем весе Лиз Кармуш в качестве потенциального соперника, но в конечном счете PFL должна пополнить свои ряды более сильными бойцами:

«Дайте мне еще один вызов, который меня мотивирует. Но опять же, если вы меня в это втянете, я отнесусь к этому серьезно. В каждом бою я буду выкладываться по полной. Я не знаю. Я думаю, это сложно, потому что я хочу с каждым разом боксировать все лучше и лучше.

Мне 26 лет, я не хочу оставаться на прежнем уровне и не хочу опускаться. Для меня важно, чтобы я и PFL придумали то, что станет для меня громким вызовом и позволит мне продолжать развиваться. Это главное для меня»

Конечно, PFL должна знать о потенциале такой спортсменки, как Дитчева, и о ее важности для организации, особенно после того, как главная звезда среди женщин Кайла Харрисон перешла в UFC.

У Дакоты схожие амбиции, но она верит, что PFL будет искать для нее такие бои, которые не только позволят ей не скучать в промоушене, но и поднимут ее в медийном плане на самую вершину.

14 побед в карьере, 13 из которых были досрочными (12 нокаутов и один сабмишн) — статистика, которая намекает на светлое будущее. Но сможет ли Дитчева подняться на самую вершину, выступая в PFL, большой вопрос.

Не исключено, что Дана Уайт уже через год перехватит очередного таланта у конкурента. Дитчева сносит соперниц настолько легко, что ей позавидовали бы многие мужчины. И UFC просто не имеет права упускать такого бойца.