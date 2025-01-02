Джонс против Аспиналла, титульник для Чимаева и еще 5 самых ожидаемых боев UFC в 2025-м

Ряд громких боев UFC уже подтвержден. В январе состоится реванш Махачева с Царукяном, а Двалишвили подерется с Умаром Нурмагомедовым. Впрочем, есть и те поединки, которые еще официально не анонсированы, но болельщики очень ждут их, о чем рассказали аналитики

1. Дрикус Дю Плесси против Хамзата Чимаева

Пожалуй, ни один боец смешанных единоборств высокого уровня не использует свои спортивные навыки так, как Дю Плесси.

Южноафриканский боец поднялся на вершину в весовой категории до 84 кг за последние 12 месяцев, завоевав титул чемпиона в среднем весе, победив Шона Стрикленда раздельным решением на турнире UFC 297 в январе.

Дрикус Дю Плесси globallookpress.com

Затем «Стилнокс» сохранил пояс и победил Исраэля Адесанью удушающим приемом на UFC 305 в августе. 30-летний Дю Плесси выиграл уже 10 боев подряд. И фанатам очень интересно было бы посмотреть на то, как Дрикус проявил бы себя в клетке с непобежденным Хамзатом Чимаевым.

«Борз» улучшил свой профессиональный рекорд до 14-0 в единственном бою в 2024 году, когда 26 октября на UFC 308 он сломал челюсть Роберту Уиттакеру уже в первом раунде.

Это был девятый досрочный финиш Чимаева в первом раунде в профессиональной карьере. Очевидно, «Борз» следующий претендент на титул. Но сначала Дрикусу необходимо вновь пройти Стрикленда в феврале, чтобы встретиться с Чимаевым.

2. Алекс Перейра против Магомеда Анкалаева

Алекс Перейра globallookpress.com

В настоящее время главный кошмар ММА властвует в полутяжелом весе UFC. Перейра жестоко расправился с пятью из шести своих соперников во время нынешней победной серии и продолжает укреплять свои позиции в качестве одного из самых устрашающих ударников.

В своем последнем поединке «Поатан» нанес Халилу Раунтри 127 значимых попаданий и в четвертом раунде техническим нокаутом победил его на турнире UFC 307 в октябре.

Магомед Анкалаев выглядит претендентом номер один в весовой категории до 93 кг. Дагестанец за 14 поединков в UFC проиграл лишь один раз. Кто, если не он, должен драться за титул с Перейрой в 2025-м?

3. Илия Топурия против Мовсара Евлоева

Илия Топурия globallookpress.com

Топурия поднялся на вершину полулегкой весовой категории UFC, благодаря невероятной ударной мощи. Илия, завоевал титул чемпиона на турнире UFC 298, где он нокаутировал Александра Волкановски во втором раунде.

Затем он отстоял пояс через 8 месяцев, победив досрочно неуязвимого Макса Холлоуэя в третьем раунде. Хотя Топурия говорил о переходе в вес до 70 кг, у него есть множество достойных соперников и в полулегком дивизионе.

Евлоев стоит в первом ряду. Как и Илия, Мовсар ни разу не проигрывал в своей карьере — у него 19 побед в ММА. Последняя была добыта единогласным решением судей в поединке против экс-чемпиона легчайшего веса Алджамейна Стерлинга на UFC 310.

Девять побед кряду в промоушене — серьезная заявка на титульник. Но есть одна проблема: Евлоев в UFC еще ни разу не выиграл досрочно.

4. Белал Мухаммад против Шавката Рахмонова

Шавкат Рахмонов globallookpress.com

Мухаммад мог бы стать самым недооцененным чемпионом в современном спорте. Он никогда не был физически одаренным бойцом с мощным ударом или топовым борцом с невероятным разнообразием приемов на земле, но достиг вершины, благодаря упорству.

Белал сполна воспользовался своим шансом и стал чемпионом в полусреднем весе, одержав победу единогласным решением судей над Леоном Эдвардсом в главном бою UFC 304 27 июля.

После того успеха Мухаммад вышел на серию из десяти побед кряду. Претендент на пояс в текущей ситуации только один — непобежденный Шавкат Рахмонов. К слову, недавно казахстанец прошел самое сложное испытание в своей карьере в декабре, когда единогласным решением судей победил Иэна Гарри.

Все его предыдущие 18 боев завершились досрочно: 10 сабмишнов и 8 нокаутов. В битве с Гэрри пришлось потрудиться, но победа над ирландцем окончательно застолбила за Шавкатом статус претендента номер один.

5. Валентина Шевченко против Манон Фиро

Манон Фиро globallookpress.com

Шевченко вернула себе титул в женском наилегчайшем весе, когда сравняла счет в серии личных встреч с Алексой Грассо (ничья, победа и поражение), одержав викторию единогласным решением судей в трилогии на UFC 306 в сентябре.

Те, кто находятся позади двукратной чемпионки промоушена, уже нацелились на мишень у нее на спине, и первая среди них — восходящая звезда из Европы Манон Фиро.

34-летняя француженка дралась только один раз в 2024 году, но продлила свою победную серию до 12 боев, одолев Эрин Бланчфилд по очкам в марте. В UFC Фиро выиграла все 7 поединков. Именно Манон должна драться с Шевченко, ведь остальные конкуренты из топ-5 оступились и проиграли.

6. Джулианна Пенья против Кайлы Харрисон

Кайла Харрисон globallookpress.com

Многие считают, что Пенья — это временный чемпион в женском легчайшем весе. Ближайшие месяцы покажут, сможет ли она изменить это мнение или нет.

«Лисица» вернулась в октагон впервые почти за два года на турнире UFC 307, где 5 октября раздельным решением судей победила Ракель Пеннингтон. Однако и к выступлению Джулианны, и к вердикту рефери есть вопросы.

35-летняя Пенья выиграла три из четырех предыдущих боев, уступив решением судей Аманде Нуньес в реванше. К слову, недавно в промоушене появилась девушка, в которой матчмейкеры UFC видят преемницу грозной бразильянки.

Экс-обладательница титула PFL и двукратная олимпийская чемпионка Кайла Харрисон дебютировала в UFC в 2024 году, одержав две победы подряд над Холли Холм и Кетлен Виейрой.

И выглядит она, действительно, устрашающе. Особенно на фоне невзрачного выступления Пеньи против Пеннингтон.

7. Джон Джонс против Тома Аспиналла

Том Аспиналл globallookpress.com

Логичный шаг для чемпиона тяжелого дивизиона в нынешней ситуации — это объединительный поединок против Тома Аспиналла. Джонс не показал никаких признаков усталости в своем последнем бою, когда нокаутировал Стипе Миочича, нанеся ему сокрушительный удар ногой в корпус на UFC 309 в Нью-Йорке.

Это было его первое появление в октагоне за 623 дня, и оно лишь укрепило статус Джона, как одного из величайших бойцов смешанных единоборств всех времен. Тем временем, Аспиналл в очередной раз подтвердил репутацию самого устрашающего финишера, нокаутировав за 60 секунд Кертиса Блейдса на UFC 304.

У британца 8 побед и одно поражение в UFC, которое он потерпел из-за травмы колена в 2022 году. В его послужном списке победы в первом раунде над Блейдсом, Коллье, Баду, Спиваком, Волковым, Тыбурой и Павловичем.

Независимо от того, пересекутся ли их пути, 31-летний Аспиналл, безусловно, кажется главным претендентом на то, чтобы принять эстафету тяжеловесов, когда Джонс решит уйти из спорта.

Джонс-Аспиналл — это самый ожидаемый поединок, который мы все хотим увидеть в 2025 году.