ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Спартак»Лига для внутреннего употребления. Итоги первой части сезона РПЛ
  • 22:13
    • ЦСКА разгромил «Зенит» в матче Евролиги
  • 21:32
    • Ковальчук близок к переходу в «Авангард»
  • 21:18
    • Три арбитра пожизненно отстранены за судейство в пользу «Чайки»
  • 21:01
    • Российские гандболистки заняли пятое место на Евро-2020
  • 20:01
    • «Тамбов» сыграл вничью с «Уралом», прервав серию из шести поражений
    Все новости спорта

    Дортмундская «Боруссия» проиграла «Униону»

    «Унион» — «Боруссия» Д: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Бундеслига Футбол Германии Боруссия Д Унион Берлин Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    Берлинский «Унион» одержал домашнюю победу над дортмундской «Боруссией» (2:1) в матче 13-го тура чемпионата Германии.

    Дортмундская «Боруссия»
    Дортмундская «Боруссия»

    Счет в матче открыли хозяева — на 57-й минуте отличился Тайво Авонийи. Три минуты спустя «Боруссия» отыгралась благодаря голу Юссуфа Мукоко.

    А на 78-й минуте Марвин Фридрих принес победу «Униону».

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Унион — Боруссия Д 2:1
    Голы: 1:0 Тайво Авонийи (57'), 1:1 Youssoufa Moukoko (60'), 2:1 Марвин Фридрих (78') Унион: Андреас Люте, Марвин Фридрих, Кристофер Ленц, Кристофер Триммель (Юлиан Рюэрсон, 73'), Робин Кнохе, Мариус Бюльтер (Keita Endo, 66'), Гриша Прёмель, Шеральдо Бекер, Себастьян Грисбек, Тайво Авонийи (Akaki Gogia, 85'), Седрик Тойхерт (Нико Гисельман, 85') Боруссия Д: Роман Бюрки, Рафаэл Геррейру, Матс Хуммельс, Мануэль Аканджи (Нико Шульц, 85'), Тома Мёнье (Матеу Морей, 80'), Джейдон Санчо, Марко Ройс (Юлиан Брандт, 72'), Эмре Джан (Jude Bellingham, 80'), Аксель Витсель, Джованни Рейна, Youssoufa Moukoko Предупреждения: Мариус Бюльтер (62'), Аксель Витсель (67')

    Дортмундская «Боруссия» занимает четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги, имея 22 очка. «Унион Берлин» поднялся на пятую строчку, набрав 21 очко.

    Свои следующие матчи обе команды проведут уже в следующем году. 2 января «Унион» сыграет в гостях с бременским «Вердером». 3 января «Боруссия» примет «Вольфсбург». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пропустит ли «Барса» на «Камп Ноу» от «Валенсии»?
  • «Барселона» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • «Бавария» сделает сюрприз «Байеру»?
  • «Байер» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 4.25
    •
  • Справится ли Россия с Чехией?
  • Россия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации Играть€100 для победителей ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.03
  • Экспресс дня 19 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  1.65
  • Прогноз на матч Барселона — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  4.25
  • Прогноз на матч Байер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Россия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Парма — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.58
  • Прогноз на матч Атлетико — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Головкин — Шеремета
  • Бокс
  • Сегодня в 04:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • $100
  • супер-бонус
    новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры