«Унион» — «Боруссия» Д: счет матча 2:1, обзор голов

Берлинскийодержал домашнюю победу над дортмундской(2:1) в матче 13-го тура чемпионата Германии.

Счет в матче открыли хозяева — на 57-й минуте отличился Тайво Авонийи. Три минуты спустя «Боруссия» отыгралась благодаря голу Юссуфа Мукоко.

А на 78-й минуте Марвин Фридрих принес победу «Униону».

Футбол. Германия. Бундеслига Унион — Боруссия Д 2:1 Голы: 1:0 Тайво Авонийи (57'), 1:1 Youssoufa Moukoko (60'), 2:1 Марвин Фридрих (78') Унион: Андреас Люте, Марвин Фридрих, Кристофер Ленц, Кристофер Триммель (Юлиан Рюэрсон, 73'), Робин Кнохе, Мариус Бюльтер (Keita Endo, 66'), Гриша Прёмель, Шеральдо Бекер, Себастьян Грисбек, Тайво Авонийи (Akaki Gogia, 85'), Седрик Тойхерт (Нико Гисельман, 85') Боруссия Д: Роман Бюрки, Рафаэл Геррейру, Матс Хуммельс, Мануэль Аканджи (Нико Шульц, 85'), Тома Мёнье (Матеу Морей, 80'), Джейдон Санчо, Марко Ройс (Юлиан Брандт, 72'), Эмре Джан (Jude Bellingham, 80'), Аксель Витсель, Джованни Рейна, Youssoufa Moukoko Предупреждения: Мариус Бюльтер (62'), Аксель Витсель (67')

Дортмундская «Боруссия» занимает четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги, имея 22 очка. «Унион Берлин» поднялся на пятую строчку, набрав 21 очко.

Свои следующие матчи обе команды проведут уже в следующем году. 2 января «Унион» сыграет в гостях с бременским «Вердером». 3 января «Боруссия» примет «Вольфсбург». 0