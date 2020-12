«Вест Хэм» продлил контракт с форвардом

на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим

30-летний англичанин заключил с «молотобойцами» новое соглашение сроком до конца июня 2023 года.

«Я забил восемь голов за месяц весной, так что у меня есть два с половиной года, чтобы увидеть, сколько еще я смогу забить и до какого показателя я смогу дойти. Моя следующая цель — в 50 голов в Премьер-лиге», — отреагировал футболист на подписание нового соглашения.

Not part of a professional Academy as a youngster.

Didn't play his first Premier League match until the age of 25.

Not regularly deployed as a centre forward until midway through the 2019/20 season.

Now a talisman in our team 🤩 pic.twitter.com/Lfg7ASBLv4