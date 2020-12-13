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    Экс-игрок «Спартака» арестован за нанесение ножевых ранений

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    Бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес, ныне выступающий за «Аякс», был арестован правоохранительными органами, сообщает De Telegraaf.

    Квинси Промес
    Квинси Промес

    По информации издания, футболиста подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений ножом.

    Промес напал на члена семьи во время вечеринки в конце июля. Пострадавший среди прочих повреждений получил и серьезную травму колена.

    Отмечается, что мужчина сообщил о нанесении ножевых ранений месяц назад, но Промеса взяли под стражу только сейчас.

    Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В этом сезоне он провел за «Аякс» 12 матчей в чемпионате Нидерландов и забил 5 мячей. 0

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