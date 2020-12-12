ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт Левандовски«Золотой мяч» отменили. Но кто должен был его выиграть?
  • 20:56
    • Гол Кухарчука принес «Химкам» победу над «Арсеналом»
  • 21:59
    • «Ак Барс» разгромил минское «Динамо» в Казани
  • 21:29
    • Газизов объяснил причины ухода из «Спартака»
  • 20:43
    • Алиссон, Нойер и Облак претендуют на звание лучшего вратаря года по версии ФИФА
  • 19:38
    • ФИФА объявила тройку претендентов на звание лучшего игрока мира
    Все новости спорта

    Дубль Вегорста принес «Вольфсбургу» волевую победу над «Айнтрахтом»

    «Вольфсбург» — «Айнтрахт» Ф: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Бундеслига Футбол Германии Айнтрахт Франкфурт Вольфсбург Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    Франкфуртский «Айнтрахт» потерпел выездное поражение от «Вольфсбурга» (1:2) в матче 11-го тура чемпионата Германии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет на 63-й минуте открыли гости — голландский нападающий Бас Дост реализовал пенальти.

    За «волков» отличился еще один голландец — Ваутер Вегорст, реализовавший одиннадцатиметровый на 76-й минуте и забивший победный гол на 88-й.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Вольфсбург — Айнтрахт Ф 2:1
    Голы: 0:1 Бас Дост (пенальти) (63'), 1:1 Ваутер Вегорст (пенальти) (77'), 2:1 Ваутер Вегорст (88') Вольфсбург: Коэн Кастельс, Maxence Lacroix, Жером Руссийон, Кевин Мбабу, Джон Энтони Брукс, Йосип Брекало (Бартош Бялек, 71'), Максимилиан Филипп (Феликс Клаус, 90'), Боте Баку (Виллиам, 90'), Ксавер Шлагер, Максимилиан Арнольд, Ваутер Вегорст Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Evan N'Dicka, Мартин Хинтереггер, Давид Абрахам, Штефан Ильзанкер (Амин Юнес, 90'), Джибриль Соу, Филип Костич, Даити Камада, Себастьян Роде (Аймен Баркок, 85'), Эрик Дурм (Данни да Коста, 85'), Бас Дост Предупреждения: Evan N'Dicka (15'), Maxence Lacroix (42'), Йосип Брекало (59'), Джон Энтони Брукс (62'), Ксавер Шлагер (82'), Ваутер Вегорст (87'), Бас Дост (90')

    «Вольфсбург» продолжает идти без поражений в чемпионате, команда находится на 4-м месте в таблице Бундеслиги. «Айнтрахт» проиграл впервые за последние шесть туров и занимает 9-е место. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поквитается ли «Спартак» с сочинцами за скандальный матч 1-го тура?
  • «Сочи» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Сколько мячей подарит болельщикам мадридское дерби?
  • «Реал» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • «Зенит» на злости выиграет в РПЛ?
  • «Зенит» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке Играть€100 для победителей ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.53
  • Экспресс дня 12 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Реал — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Марсель — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Ланс — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Лацио — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Унион Берлин — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • $100
  • супер-бонус
    новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры