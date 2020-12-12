«Вольфсбург» — «Айнтрахт» Ф: счет матча 2:1, обзор голов

Франкфуртскийпотерпел выездное поражение от(1:2) в матче 11-го тура чемпионата Германии.

Счет на 63-й минуте открыли гости — голландский нападающий Бас Дост реализовал пенальти.

За «волков» отличился еще один голландец — Ваутер Вегорст, реализовавший одиннадцатиметровый на 76-й минуте и забивший победный гол на 88-й.

Футбол. Германия. Бундеслига Вольфсбург — Айнтрахт Ф 2:1 Голы: 0:1 Бас Дост (пенальти) (63'), 1:1 Ваутер Вегорст (пенальти) (77'), 2:1 Ваутер Вегорст (88') Вольфсбург: Коэн Кастельс, Maxence Lacroix, Жером Руссийон, Кевин Мбабу, Джон Энтони Брукс, Йосип Брекало (Бартош Бялек, 71'), Максимилиан Филипп (Феликс Клаус, 90'), Боте Баку (Виллиам, 90'), Ксавер Шлагер, Максимилиан Арнольд, Ваутер Вегорст Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Evan N'Dicka, Мартин Хинтереггер, Давид Абрахам, Штефан Ильзанкер (Амин Юнес, 90'), Джибриль Соу, Филип Костич, Даити Камада, Себастьян Роде (Аймен Баркок, 85'), Эрик Дурм (Данни да Коста, 85'), Бас Дост Предупреждения: Evan N'Dicka (15'), Maxence Lacroix (42'), Йосип Брекало (59'), Джон Энтони Брукс (62'), Ксавер Шлагер (82'), Ваутер Вегорст (87'), Бас Дост (90')

«Вольфсбург» продолжает идти без поражений в чемпионате, команда находится на 4-м месте в таблице Бундеслиги. «Айнтрахт» проиграл впервые за последние шесть туров и занимает 9-е место. 0