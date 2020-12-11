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    Агент Миранчука: Алексей на днях вернется в общую группу

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    Агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинев рассказал о состоянии футболиста, заразившего коронавирусом.

    Алексей Миранчук
    Алексей Миранчук

    «Алексей чувствует себя хорошо. Симптомы легкой простуды уже давно прошли. Сейчас он еще соблюдает самоизоляцию, тренируется по индивидуальной программе по согласованию с тренерским штабом. Ждем отрицательный тест. На днях Алексей присоединится к общей группе», — сказал Шпинев сайту Sport24.

    Напомним, о положительном тесте Миранчука стало известно 27 ноября.

    Российский полузащитник перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре. На его счету 4 матча и 2 гола. 0

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