Агент Миранчука: Алексей на днях вернется в общую группу

Агент полузащитникарассказал о состоянии футболиста, заразившего коронавирусом.

«Алексей чувствует себя хорошо. Симптомы легкой простуды уже давно прошли. Сейчас он еще соблюдает самоизоляцию, тренируется по индивидуальной программе по согласованию с тренерским штабом. Ждем отрицательный тест. На днях Алексей присоединится к общей группе», — сказал Шпинев сайту Sport24.

Напомним, о положительном тесте Миранчука стало известно 27 ноября.

Российский полузащитник перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре. На его счету 4 матча и 2 гола. 0