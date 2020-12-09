Гасперини близок к уходу из «Аталанты»

Главный тренер «Аталанты»может покинуть команду в ближайшее время, сообщает Sport Mediaset.

Как стало известно изданию, часть игроков ополчилась против наставника.

Ожидается, что специалист примет решение о своем будущем после матча шестого тура Лиги чемпионов с «Аяксом».

Ранее Гасперини вступил в перепалку с капитаном команды Алехандро Гомесом. По ходу встречи с «Мидтьюлланном» тренер попросил своего подопечного сыграть справа в атаке, но аргентинец ответил отказом.

Тренер «Аталанты» в перерыве заменил Гомеса на Йосипа Иличича. Сам Гомес остался в раздевалке, из которой так и не вышел по ходу второго тайма. 0