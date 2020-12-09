ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ювентус» сокрушил «Барселону»Роналду уложил на лопатки Месси
  • 13:03
    • Медведева не выступит на чемпионате России
  • 16:51
    • Красная карточка тренера «Истанбула» заморожена
  • 16:24
    • Журналист: Вебо назвал румынских судей цыганами
  • 16:04
    • «Спартак» проведет два зимних сбора в Дубае
  • 15:49
    • ЦСКА обратился в ЭСК с просьбой оценить работу Левникова
    Все новости спорта

    Гасперини близок к уходу из «Аталанты»

    Футбол Аталанта Серия A Футбол Италии Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини может покинуть команду в ближайшее время, сообщает Sport Mediaset.

    Джан Пьеро Гасперини
    Джан Пьеро Гасперини

    Как стало известно изданию, часть игроков ополчилась против наставника.

    Ожидается, что специалист примет решение о своем будущем после матча шестого тура Лиги чемпионов с «Аяксом».

    Ранее Гасперини вступил в перепалку с капитаном команды Алехандро Гомесом. По ходу встречи с «Мидтьюлланном» тренер попросил своего подопечного сыграть справа в атаке, но аргентинец ответил отказом.

    Тренер «Аталанты» в перерыве заменил Гомеса на Йосипа Иличича. Сам Гомес остался в раздевалке, из которой так и не вышел по ходу второго тайма. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Избежит ли «Локомотив» разгрома в Мюнхене?
  • «Бавария» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • Будет ли открытой игра на «Джузеппе Меацца»?
  • «Интер» — «Шахтер» Д. Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • «Реал» и «Боруссия» проведут «низовой» матч?
  • «Реал» Мадрид — «Боруссия» М. Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке Играть€100 для победителей ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБесплатная ставка €40
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.66
  • Экспресс дня 9 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Бавария — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Интер — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Аякс — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.68
  • Прогноз на матч ПСЖ — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.80
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Амур — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Интер — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры