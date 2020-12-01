«Локомотив» — «Зальцбург»: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны составы московскогои австрийскогона матч группового турнира Лиги чемпионов.

Антон Миранчук начнет встречу на скамейке запасных, Гжегож Крыховяк не попал в заявку на матч из-за сомнительного теста на коронавирус.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Мурило, Райкович, Лисакович, Лысцов, Магкеев, Рыбус, Зе Луиш, Эдер.

«Зальцбург»: Райкович, Кристенсен, Рамальо, Вебер, Ульмер, Мвепу, Камара, Юнузович, Собослаи, Бериша, Койта.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Зальцбургу». Коэффициент на его победу — 1.65, на успех «Локомотива» — 5.60, на ничью — 5.00. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

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