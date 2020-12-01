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    Миранчук остался в запасе «Локомотива» на матч с «Зальцбургом»

    «Локомотив» — «Зальцбург»: составы, прогноз, коэффициенты

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    Стали известны составы московского «Локомотива» и австрийского «Зальцбурга» на матч группового турнира Лиги чемпионов.

    «Локомотив»
    «Локомотив»

    Антон Миранчук начнет встречу на скамейке запасных, Гжегож Крыховяк не попал в заявку на матч из-за сомнительного теста на коронавирус.

    «Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Мурило, Райкович, Лисакович, Лысцов, Магкеев, Рыбус, Зе Луиш, Эдер.

    «Зальцбург»: Райкович, Кристенсен, Рамальо, Вебер, Ульмер, Мвепу, Камара, Юнузович, Собослаи, Бериша, Койта.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Зальцбургу». Коэффициент на его победу — 1.65, на успех «Локомотива» — 5.60, на ничью — 5.00. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

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