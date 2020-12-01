«Локомотив» — «Зальцбург». Прогноз (к. 1.86) на тоталы в Лиге чемпионов 1 декабря 2020 года

Во вторник, 1 декабря, в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов квартета А «Локомотив» на своей арене примет австрийский «Зальцбург». Стартовый свисток будет дан в 20:55 по мск. Прогноз на «Локомотив» — «Зальцбург».

«Локомотив»

После четырех проведенных туров текущего группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» с тремя набранными баллами идет на третье позиции, уступая два очка второй строке и опережает на столько же четвертое место.

Начали текущую компанию «железнодорожники» с выездной мировой против своего предстоящего противника, сыграв 2:2, после чего россияне на своем поле проиграли «Баварии» со счетом 1:2.

В спарке с мадридским «Атлетико» московский коллектив смог разжиться двумя баллами, сыграв дома 1:1 и устояв в гостях (0:0).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

На выходных «красно-зеленые» в гостях поделили очки с «Ахматом» (0:0) в рамках Чемпионата России. Отметим, что «Локо» за последние два месяца провел 11 встреч в разных турнирах, в которых только дважды не забивал (как раз в последних своих двух играх).

«Зальцбург»

На счету «РБ Зальцбург» всего одно набранное очко, с которым коллектив замыкает свой квартет, однако у него еще остаются теоретические шансы даже на второе место.

«Быки» начали текущий групповой этап Лиги чемпионов ничьей в родных стенах с предстоящим противником (2:2), после чего они только терпели фиаско в данном турнире.

Так во втором туре они в Мадриде уступили 2:3 «Атлетико», а затем дважды были повержены «Баварией»: 2:6 в родных стенах и 1:3 в Мюнхене.

Непосредственно перед данной игрой «красно-белые» в чемпионате Австрии в гостях крупно обыграли «Сент-Пельтен» (8:2), и уверенно держаться во главе турнирной таблицы внутреннего первенства.

Стоит отметить, что австрийцы за аналогичный период также провели 11 матчей, в которых забивали хотя бы один гол во всех них.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Зальцбурга» предлагают — 1.72.

На викторию «Локомотива» дают — 4.88, ничья оценена — в 4.36.

Хотя оба коллектива и редко когда уходят с поля без забитого мяча, от данной встречи особой результативности ждать не приходится, так как цена ошибки дорого обойдется любому сопернику. Наш прогноз и ставка на эту игру — ТМ 3,0. 0