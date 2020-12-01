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    «Железнодорожники» и «быки» не превысят тотал в три гола?

    «Локомотив» — «Зальцбург». Прогноз (к. 1.86) на тоталы в Лиге чемпионов 1 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Зальцбург»
    «РБ Зальцбург» — «Локомотив»
    Во вторник, 1 декабря, в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов квартета А «Локомотив» на своей арене примет австрийский «Зальцбург». Стартовый свисток будет дан в 20:55 по мск. Прогноз на «Локомотив» — «Зальцбург».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 01 Декабря 2020 года
    Локомотив
  • Москва
    •  Локомотив 20:55 Зальцбург Зальцбург
  • Зальцбург
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.40
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 1.57
  • Ставка!
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    «Локомотив»

    После четырех проведенных туров текущего группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» с тремя набранными баллами идет на третье позиции, уступая два очка второй строке и опережает на столько же четвертое место.

    Начали текущую компанию «железнодорожники» с выездной мировой против своего предстоящего противника, сыграв 2:2, после чего россияне на своем поле проиграли «Баварии» со счетом 1:2.

    В спарке с мадридским «Атлетико» московский коллектив смог разжиться двумя баллами, сыграв дома 1:1 и устояв в гостях (0:0).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    На выходных «красно-зеленые» в гостях поделили очки с «Ахматом» (0:0) в рамках Чемпионата России. Отметим, что «Локо» за последние два месяца провел 11 встреч в разных турнирах, в которых только дважды не забивал (как раз в последних своих двух играх).

    «Зальцбург»

    На счету «РБ Зальцбург» всего одно набранное очко, с которым коллектив замыкает свой квартет, однако у него еще остаются теоретические шансы даже на второе место.

    «Быки» начали текущий групповой этап Лиги чемпионов ничьей в родных стенах с предстоящим противником (2:2), после чего они только терпели фиаско в данном турнире.

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  • 26/11/2020

    • Так во втором туре они в Мадриде уступили 2:3 «Атлетико», а затем дважды были повержены «Баварией»: 2:6 в родных стенах и 1:3 в Мюнхене.

    Непосредственно перед данной игрой «красно-белые» в чемпионате Австрии в гостях крупно обыграли «Сент-Пельтен» (8:2), и уверенно держаться во главе турнирной таблицы внутреннего первенства.

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  • «Локомотив» — «Зальцбург». Прогноз с коэффициентом 1.76

    • Стоит отметить, что австрийцы за аналогичный период также провели 11 матчей, в которых забивали хотя бы один гол во всех них.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Зальцбурга» предлагают — 1.72.

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    На викторию «Локомотива» дают — 4.88, ничья оценена — в 4.36.

    Хотя оба коллектива и редко когда уходят с поля без забитого мяча, от данной встречи особой результативности ждать не приходится, так как цена ошибки дорого обойдется любому сопернику. Наш прогноз и ставка на эту игру — ТМ 3,0. 0

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    1.73
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    «Локомотив» — «Зальцбург». Прогноз (к. 1.86) на тоталы в Лиге чемпионов 1 декабря 2020 года. Прогноз на «Локомотив» — «Зальцбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.86
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