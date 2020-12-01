«Локомотив» — «Зальцбург». Прогноз (к. 1.86) на тоталы в Лиге чемпионов 1 декабря 2020 года

«Локомотив»
После четырех проведенных туров текущего группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» с тремя набранными баллами идет на третье позиции, уступая два очка второй строке и опережает на столько же четвертое место.
Начали текущую компанию «железнодорожники» с выездной мировой против своего предстоящего противника, сыграв 2:2, после чего россияне на своем поле проиграли «Баварии» со счетом 1:2.
В спарке с мадридским «Атлетико» московский коллектив смог разжиться двумя баллами, сыграв дома 1:1 и устояв в гостях (0:0).
Все прогнозы на Лигу чемпионов
На выходных «красно-зеленые» в гостях поделили очки с «Ахматом» (0:0) в рамках Чемпионата России. Отметим, что «Локо» за последние два месяца провел 11 встреч в разных турнирах, в которых только дважды не забивал (как раз в последних своих двух играх).
«Зальцбург»
На счету «РБ Зальцбург» всего одно набранное очко, с которым коллектив замыкает свой квартет, однако у него еще остаются теоретические шансы даже на второе место.
«Быки» начали текущий групповой этап Лиги чемпионов ничьей в родных стенах с предстоящим противником (2:2), после чего они только терпели фиаско в данном турнире.
Так во втором туре они в Мадриде уступили 2:3 «Атлетико», а затем дважды были повержены «Баварией»: 2:6 в родных стенах и 1:3 в Мюнхене.
Непосредственно перед данной игрой «красно-белые» в чемпионате Австрии в гостях крупно обыграли «Сент-Пельтен» (8:2), и уверенно держаться во главе турнирной таблицы внутреннего первенства.
Стоит отметить, что австрийцы за аналогичный период также провели 11 матчей, в которых забивали хотя бы один гол во всех них.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Зальцбурга» предлагают — 1.72.
На викторию «Локомотива» дают — 4.88, ничья оценена — в 4.36.
Хотя оба коллектива и редко когда уходят с поля без забитого мяча, от данной встречи особой результативности ждать не приходится, так как цена ошибки дорого обойдется любому сопернику. Наш прогноз и ставка на эту игру — ТМ 3,0. 0