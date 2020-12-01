«Локомотив» — «Зальцбург». Прогноз (к. 1.76) и ставки на Лигу чемпионов 1 декабря 2020 года

Московский «Локомотив» примет австрийский «Зальцбург» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 1 декабря, начало — в 20:55 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Зальцбург».

«Локомотив»

В стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» на выезде сыграл вничью с австрийским «Зальцбургом» (2:2), открыв счет, пропустив дважды и сумев отыграться.

Затем «Локо» внезапно на своем поле уступил «Ротору» (1:2) в рамках РПЛ, зато во втором туре ЛЧ оказал дома уверенное сопротивление «Баварии», хотя в итоге и уступил со счетом 1:2.

В РПЛ подопечные Марко Николича на выезде проиграли «Сочи» (1:2), а в ЛЧ вырвали очко у «Атлетико», пропустив в первом тайме, но сравняв 7 минут спустя благодаря пенальти.

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Затем «Локомотив» был вдевятером на выезде разгромлен «Динамо» (1:5), а затем дома вдесятером одолел «Арсенал» — 1:0.

В последних матчах «Локомотив» в Мадриде отстоял нулевую ничью в матче ЛЧ с «Атлетико» (0:0), послче чего в рамках РПЛ разошелся миром с «Ахматом» в Грозном — 0:0.

С 25 очками после 16 туров «Локо» идет на 8-м месте. Разница мячей 15-15, по 3 гола забили Федор Смолов и Антон Миранчук, которые пропустят матч из-за травм и болезней, как и Гжегош Крыховяк.

«Ред Булл Зальцбург»

В стартовом матче группового этапа ЛЧ «Быки» дома поделили очки с «Локо» (2:2), после чего на выезде победили «Аустрию» (2:0) в чемпионате Австрии.

Во втором туре ЛЧ «Зальцбург» в гостях уступил «Атлетико» (2:3), пропустив на последних минутах, а в чемпионате разгромил «Тироль» (5:0).

В домашнем матче с «Баварией» «быки» открыли счет, но были разгромлены со счетом 2:6, пропустив 4 мяча в последние 10 минут. Затем в чемпионате «Зальцбург» упустил выездную победу над «Рапидом» (1:1).

Домашний матч с «Штурмом» завершился поражением 1:3, с тем же счетом «быки» в Мюнхене проиграли «Баварии», забив гол престижа при счете 0:3.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В последнем матче «Зальцбург» разгромил на выезде «Санкт-Пельтен» (8:2) и с 22 очками после 9 туров возглавляет таблицу чемпионата Австрии. Разница мячей 34-10, 10 голова забил Секу Койта.

Прогноз и ставки

На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.20, на ничью — 4.40, а на победу «Зальцбурга»— 1.59.

«Локомотив» с 3 очками идет на 3-м месте в таблице группы А, на 2 балла отставая от «Атлетико». «Зальцбург» замыкает таблицу с 1 очком, лидирует «Бавария» (12).

Учитывая проблемы «Локомотива» с составом, австрийцы выглядят фаворитами встречи. Прогнозируем, что «Зальцбург» не проиграет.

«Зальцбург» регулярно пропускает в концовках матчей. Интересен вариант для ставок «обе забьют» за 1,65. 0