Наставник «Севильи» может возглавить «Лидс»

Юлен Лопетеги
globallookpress.com
Отмечается, что нынешний тренер английской команды Бьелса еще не продлил свой контракт, который рассчитан до конца текущего сезона.
В связи с этим руководство «Лидса» составило список потенциальных кандидатов на его замену, и фамилия Лопетеги возглавляет список кандидатов.
Напомним, Бьелса возглавил «Лидс» в июле 2018 года. Под его руководством клуб впервые за 16 лет вышел в Премьер-лигу. На данный момент «Лидс» находится на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. 0