Наставник «Севильи» может возглавить «Лидс»

Руководстворассматривает испанского специалиста, ныне возглавляющего, как преемника нынешнего главного тренера, сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что нынешний тренер английской команды Бьелса еще не продлил свой контракт, который рассчитан до конца текущего сезона.

В связи с этим руководство «Лидса» составило список потенциальных кандидатов на его замену, и фамилия Лопетеги возглавляет список кандидатов.

Напомним, Бьелса возглавил «Лидс» в июле 2018 года. Под его руководством клуб впервые за 16 лет вышел в Премьер-лигу. На данный момент «Лидс» находится на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. 0