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    Наставник «Севильи» может возглавить «Лидс»

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    Руководство «Лидса» рассматривает испанского специалиста Юлена Лопетеги, ныне возглавляющего «Севилью», как преемника нынешнего главного тренера Марсело Бьелсы, сообщает Mundo Deportivo.

    Юлен Лопетеги
    Юлен Лопетеги

    Отмечается, что нынешний тренер английской команды Бьелса еще не продлил свой контракт, который рассчитан до конца текущего сезона.

    В связи с этим руководство «Лидса» составило список потенциальных кандидатов на его замену, и фамилия Лопетеги возглавляет список кандидатов.

    Напомним, Бьелса возглавил «Лидс» в июле 2018 года. Под его руководством клуб впервые за 16 лет вышел в Премьер-лигу. На данный момент «Лидс» находится на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. 0

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