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    Миранчук остался в запасе «Аталанты» на матч с «Ливерпулем»

    «Ливерпуль» — «Аталанта»: составы, прогноз, коэффициенты

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    Стали известны составы «Ливерпуля» и «Аталанты» на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Алексей Миранчук
    Алексей Миранчук

    Встреча, которая пройдет на «Энфилде», начнется в 23:00 мск.

    «Ливерпуль»: Алиссон, Матип, Р.Уильямс, Н. Уильямс, Цимикас, Джонс, Вейналдум, Милнер, Мане, Салах, Ориги.

    Запасные: Адриан, Келлехер, Фабиньо, Фирмино, Минамино, Жота, Робертсон, Кейн, Кларксон, Куметьо.

    «Аталанта»: Голлини, Толой, Ромеро, Джимшити, Госенс, Фройлер, де Роон, Пессина, Хатебур, Гомес, Иличич.

    Запасные: Росси, Спортьелло, Паломино, Ламмерс, Муриэль, Пиччини, Мохика, Руджери, Скальвини, Панада, Миранчук, Сапата.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ливерпулю». Коэффициент на его победу — 1.71, на успех «Аталанты» — 5.15, на ничью — 4.70. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

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