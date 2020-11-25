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    Сколько мячей «Ливерпуль» и «Аталанта» забьют на «Энфилде»?

    «Ливерпуль» — «Аталанта». Прогноз (к. 1.59) на тоталы в Лиге чемпионов 25 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Аталанта»
    Джеймс Милнер
    В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» будет принимать «Аталанту». Игра пройдет на стадионе «Энфилд» 25 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Аталанта».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 25 Ноября 2020 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 23:00 Аталанта Аталанта
  • Бергамо
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.67
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 4.55
  • Ставка!
    •

    «Ливерпуль»

    Английский клуб из одноименного города уверенно лидирует в группе D с девятью очками на счету. От второй и третьей команды красные оторвались на 5 баллов.

    Кроме того, в еврокубках «мерсисайдцы» забили 9 голов, а в свою сетку пока не пропустили ни одного мяча. В первом туре Лиги чемпионов «Ливерпуль» одержал верх над «Аяксом» (1:0).

    Затем подопечные Юргена Клоппа победили «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ (2:1) и без проблем справились с «Мидтьюлланном» в ЛЧ (2:0). Далее красные переиграли «Вест Хэм» в чемпионате (2:1) и раскатали «Аталанту» (5:0).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В ноябрьских матчах Премьер-лиги «Ливерпуль» расписал мировую с «Ман Сити» (1:1) и прихлопнул «Лестер» (3:0). Пока в таблице команда Клоппа идет второй, отставая от «Тоттенхэма» по дополнительным показателям.

    «Аталанта»

    Итальянская команда из Бергамо занимает пока третье место в группе D. За три матча она заработала 4 очка. Столько же баллов имеется и на счету у «Аякса», который идет вторым.

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  • 23/11/2020

    • В стартовой игре Лиги чемпионов «Аталанта» в гостях разгромила «Мидтьюлланн» (5:0). А во втором туре «провинциалы» расписали мировую с «Аяксом» (2:2).

    Между этими играми было поражение от «Сампдории» (1:3). В конце октября подопечные Джана Пьеро Гасперини одержали верх над «Кротоне» в Серии А (2:1), а позже они крупно влетели «Ливерпулю» в ЛЧ (0:5).

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  • «Ливерпуль» — «Аталанта». Прогноз с коэффициентом 4.55

    • В двух ноябрьских встречах чемпионата «Аталанта» расписала мировую с «Интером» (1:1) и «Специей» (0:0). В таблице итальянского первенства клуб из Бергамо оказался на седьмом месте с 14 очками.

    Прогноз и ставка

    Победа «Ливерпуля» в этой встрече оценивается в 1.66, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.62, а на победу «Аталанты» — 4.86.

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    Команда Клоппа на «Энфилде», несмотря на отсутствие серьезной мотивации, сыграет с подсевшим клубом из Бергамо первым номером.

    Итальянцам придется большую часть времени защищаться, но о своих контратаках они также не забудут, поскольку им нужно увозить очки из Англии. Грядущая встреча обещает быть результативной. Наши прогноз и ставка — тотал больше 3 с коэффициентом 1.59. 0

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    «Ливерпуль» — «Аталанта». Прогноз (к. 1.59) на тоталы в Лиге чемпионов 25 ноября 2020 года. Прогноз на «Ливерпуль» — «Аталанта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.59
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