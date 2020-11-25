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    Сможет ли «Аталанта» остановить «Ливерпуль» на «Энфилде»?

    «Ливерпуль» — «Аталанта». Прогноз (к. 4.55) и ставки на Лигу чемпионов 25 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Аталанта»
    «Аталанта» проиграла «Ливерпулю» в домашнем матче со счетом 0:5
    «Ливерпуль» встретится на «Энфилде» с «Аталантой» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Аталанта».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 25 Ноября 2020 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 23:00 Аталанта Аталанта
  • Бергамо
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.67
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 4.55
  • Ставка!
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    «Ливерпуль»

    Этой осенью «Ливерпуль» успел пережить несколько состояний — и неприятное падение, и в каком-то смысле уникальный подъем.

    В начале сезона «Ливерпуль» провел несколько очень ужасных матчей, а абсолютно худшей, безусловно, стала встреча с «Астон Вилла». В тот день топовый состав «мерсисайдцев» «попал» со счетом 2:7. Ужас и позор для действующего чемпиона Англии.

    Но именно тот матч можно считать новой точкой отсчета в жизни «Ливерпуля». Юрген Клопп быстро понял, что с командой что-то не то, провел парочку важных бесед, прошерстил свои конспекты — и вот, перед нами снова тот самый «Ливерпуль», которым мы не уставали восхищаться последние несколько лет.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Ливерпуль» после трех туров набрал девять очков и занимает первое место в группе. Любопытно, что пока команда Клоппа в текущем розыгрыше ЛЧ не пропустила ни одного мяча.

    И что еще любопытно (и очень важно!), «Ливерпуль» продолжает добиваться результата, несмотря на катастрофические кадровые проблемы, о которых уже даже нет смысла напоминать. В этом плане Клопп точно гений, не каждый сможет найти выход из такой ситуации.

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    • На данный момент беспроигрышная серия «Ливерпуля» составляет восемь матчей — шесть побед и две ничьи. То есть после исторического матча с «Астон Виллой» «Ливерпуль» еще ни разу не проигрывал.

    «Аталанта»

    Тем временем у «Аталанты» если не все плохо, то уж точно далеко не все в порядке. Что-то сломалось в игре этой итальянской команды, которая в прошлом сезоне заставила дрожать всю Европу.

    В Лиге чемпионов у «Аталанты» впереди непростая дуэль с «Аяксом» за второе место в группе. На данный момент у обеих команд по четыре очка, каждой из них еще предстоит сыграть на «Энфилде», а ключевым, по всей видимости, станет очный матч в Амстердаме.

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    • Начиная с середины октября «Аталанта» выиграла лишь два матча — против «Мидтъюлланна» и «Кротоне». В остальных же играх была полная печаль. В том числе в домашнем матче с «Ливерпулем», который завершился неприятным поражением со счетом 0:5.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В этом сезоне команда Джанпьеро Гасперини пропускает неприлично много. Может быть, для середняка это еще и нормально, но для «Аталанты», которая теперь видит себя только в топе итальянского футбола, это чересчур.

    Один из немногих позитивных моментов — у «Аталанты» нет серьезных кадровых проблем.

    Прогноз и ставка

    На «Ливерпуль» можно поставить за 1.72, ничью букмекеры предлагают за 4.55, а победу «Аталанты» — за 4.90.

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    На самом деле, учитывая комфортную ситуацию в таблице и кадровые проблемы, «Ливерпуль», возможно, и не станет включать турбо режим — в этом действительно нет никакого смысла. Понятно, что в плей-офф команда Клоппа выйдет, разве что нужно позаботиться о первом месте. Со второго места в плей-офф сразу же можно попасть на «Баварию», «Барсу» и т.д.

    В общем, «Ливерпуль» может себе позволить сыграть в вничью. Как ни крути, а силы нужно распределять, тем более сейчас, когда у Клоппа практически нет вариантов для ротации состава, в лазарете — половина «основы».

    Ставка — ничья за 4.55. Итальянцы будут сражаться, у них, безусловно, есть проблемы, но на одну конкретную игру любая команда в состоянии правильно настроиться.

    Либо же такой вариант — «Аталанта» не проиграет за 2.33. А вдруг итальянцы и вовсе выиграют, «Ливерпуль» все-таки тоже не железный. 0

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    «Ливерпуль» — «Аталанта». Прогноз (к. 4.55) и ставки на Лигу чемпионов 25 ноября 2020 года. Прогноз на «Ливерпуль» — «Аталанта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.55
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