ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лацио» — «Зенит»Логичное поражение. Иммобиле оформил вылет «Зенита» из Лиги чемпионов
  • 16:31
    • Федун: Причина провала российских клубов на евроарене — в экономической плоскости
  • 16:15
    • ЦСКА — о Черчесове: Многие считают его физруком, а не тренером
  • 13:35
    • ФИФА объявила имена претендентов на приз лучшему футболисту года
  • 01:07
    • Мората вырвал для «Ювентуса» три очка
  • 00:50
    • «Зенит» проиграл «Лацио» в Риме
    Все новости спорта

    ЦСКА — о Черчесове: Многие считают его физруком, а не тренером

    Футбол ЦСКА РПЛ Футбол России Сборная России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Московский ЦСКА на своем официальном сайте выступил с заявлением в адрес главного тренера сборной России Станислава Черчесова после его критики в адрес форварда «армейцев» Федора Чалова.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    «Руководство ПФК ЦСКА удивлено вчерашними высказываниями главного тренера национальной сборной Станислава Черчесова в эфире федерального канала.

    В спорте всегда было истиной, что профессиональный тренер именно себя считает виноватым в неудаче или поражении. А господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей. По отношению к нашему клубу это происходит уже не первый раз», — заявили в ЦСКА.

    «Многие, к примеру, считают его физруком, а не тренером. Мы можем соглашаться или не соглашаться с этим, но никогда не позволим себе заявить об этом ни в телеэфире, ни в печатных СМИ. Хотя его взгляд и взгляд футбольной общественности сильно разнятся. Похоже, что Черчесов до сих пор смотрит на футбольное поле из ворот», — также говорится в заявлении.

  • Черчесов об отставке после Сербии: Этого делать не следовало. Было бы надо — я бы сделал
  • Читайте по теме

    • Ранее во время интервью Черчесов критически отозвался о Чалове, а также о братьях Миранчуках. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Атлетико» разгромить «Локомотив» в Мадриде?
  • «Атлетико» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • «Боруссия» снова разнесет «Шахтер»?
  • «Боруссия» М — «Шахтер» Д. Прогноз и ставки
  • 2.67
    •
  • «Интер» отбросит «Реал» на последнее место в группе?
  • «Интер» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.33
  • Экспресс дня 25 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Атлетико — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.67
  • Прогноз на матч Боруссия М — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.18
  • Прогноз на матч Интер — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.55
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Бавария — Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Интер — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Атлетико — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Боруссия М — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры