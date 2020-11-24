Черчесов об отставке после Сербии: Этого делать не следовало. Было бы надо — я бы сделал

Главный тренер сборной Россииответил на вопрос о своей возможной отставке после поражения со счетом 0:5 в матче Сербией, не давшего россиянам выйти в дивизион А Лига наций УЕФА.

Сборная России не выигрывает 6 матчей подряд.

«После 0:5 некоторые тренеры уходят в отставку? Главному тренеру сборной России не следовало это делать. Если бы это дело следовало сделать, то я бы это сделал.

Но так как это одна игра, которая, конечно, безобразно сыграна, и те, кто за нас болел, остались недовольны, и прежде всех я сам был шокирован этим результатом.

Это спорт. Значит, надо это переосмыслить, подумать и делать следующие шаги. У нас есть глобальная задача, которую мы решили, — это выход на чемпионат Европы, есть матчи Лиги наций, в которых мы заняли второе место, и очень обидно, что та команда, которую мы обыграли на выезде и сыграли вничью дома, опередила нас. Это факт.

Есть безобразный матч, а, как говорил Штирлиц, запоминается последнее, да. Поэтому сегодня, наверное, мы в таком негативном свете и предстали перед вами», — приводит слова тренера «Матч ТВ». 0