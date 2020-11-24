Владельцы «Манчестер Сити» предложат Месси десятилетний контракт

Холдинговая компания City Football Group, владеющая английским «Манчестер Сити», предложит нападающему «Барселоны»десятилетний контракт, утверждает The Times.

Первый этап соглашения предполагает, что 33-летний аргентинец проведет несколько сезонов в самом «Манчестер Сити».

Затем у Месси появится возможность продолжить карьеру в одном из других клубов, которыми владеет City Football Group — в «Ломмеле» (Бельгия), «Мумбаи Сити» (Индия), «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Иокогаме Маринос» (Япония), «Сычуань Цзюню» (Китай), «Жироне» (Испания) или «Монтевидео Сити Торке» (Уругвай).

После того, как форвард завершит карьеру, он станет всемирным послом City.

Напомним, что контракт Месси с «Барселоной» истекает в конце нынешнего сезона. В январе он сможет беспрепятственно вести переговоры с новым клубом. 0