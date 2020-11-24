ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиРеальная перспектива. Новый контракт Гвардиолы привлечет Месси на «Этихад»
  • 15:11
    • Владельцы «Манчестер Сити» предложат Месси десятилетний контракт
  • 15:35
    • РФС отстранил от работы двух судей
  • 14:57
    • Эстонец назначен главным арбитром на матч ЦСКА — «Фейеноорд»
  • 12:29
    • Ибрагимович обвинил EA Sports в незаконном использовании его образа в FIFA
  • 00:55
    • «Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Саутгемптоном»
    Все новости спорта

    Владельцы «Манчестер Сити» предложат Месси десятилетний контракт

    Футбол Манчестер Сити АПЛ Футбол Англии Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании Трансферы Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Холдинговая компания City Football Group, владеющая английским «Манчестер Сити», предложит нападающему «Барселоны» Лионелю Месси десятилетний контракт, утверждает The Times.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    Первый этап соглашения предполагает, что 33-летний аргентинец проведет несколько сезонов в самом «Манчестер Сити».

    Затем у Месси появится возможность продолжить карьеру в одном из других клубов, которыми владеет City Football Group — в «Ломмеле» (Бельгия), «Мумбаи Сити» (Индия), «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Иокогаме Маринос» (Япония), «Сычуань Цзюню» (Китай), «Жироне» (Испания) или «Монтевидео Сити Торке» (Уругвай).

    После того, как форвард завершит карьеру, он станет всемирным послом City.

  • Реальная перспектива. Новый контракт Гвардиолы привлечет Месси на «Этихад»
  • Уже в январе аргентинец сможет начать переговоры с новым клубом
  • Сегодня

    • Напомним, что контракт Месси с «Барселоной» истекает в конце нынешнего сезона. В январе он сможет беспрепятственно вести переговоры с новым клубом. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Увезет ли «Зенит» очки из Рима?
  • «Лацио» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сколько голов забьет «Севилья» «Краснодару»
  • «Краснодар» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • Порадует ли голами вторая игра ПСЖ с «РБ Лейпцигом»?
  • ПСЖ — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.62
  • Экспресс дня 24 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лацио — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Краснодар — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.89
  • Прогноз на матч ПСЖ — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч ПСЖ — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Лацио — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Краснодар — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры