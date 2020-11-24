Куман: Сейчас подходящее время для того, чтобы Месси отдохнул

Главный тренер «Барселоны»поделился ожиданиями от матча с киевским «Динамо» и рассказал об отсутствии в заявке на матч Лионеля Месси и Френки де Йонга.

«Некоторые наши игроки травмированы. Мы решили, что Лео [Месси] и Френки [де Йонг] останутся дома.

У нас хорошая турнирная ситуация в Лиге чемпионов. Они провели очень много матчей и сейчас могут получить отдых. У футболистов тяжелый календарь.

Месси всегда имел большое влияние на успехи клуба. Считаю, что сейчас подходящее время для того, чтобы отдохнуть.

Эмоциональное состояние команды зависит от результатов, поэтому сейчас мы не можем чувствовать себя счастливыми. Но это не значит, что у нас нет амбиций.

Завтра очередной матч и мы должны воспользоваться возможностью выйти в плей-офф. "Барселона" потеряла много очков, но я настроен оптимистично. Я доволен самоотдачей игроков, но не результатами.

Каждый матч — это возможность победить. "Динамо" — хороший соперник. Они отлично проявили себя в первом поединке.

Нам придется улучшить свою игру, чтобы победить», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0