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    Объявлены номинанты на премии Globe Soccer

    Футбол Между тем
    Globe Soccer на своем сайте запустил голосование за лучших футболиста, тренера и клуба по итогам 2020 года.

    Мохаммед Салах
    Мохаммед Салах

    Вот список номинантов на премию «Игрок века»: Андреа Пирло (Италия), Андрес Иньеста (Испания), Андрей Шевченко (Украина), Арьен Роббен (Нидерланды), Криштиану Роналду (Португалия), Дэвид Бекхэм (Англия), Фабио Каннаваро (Италия), Франческо Тотти (Италия), Фрэнк Лэмпард (Англия), Джанлуиджи Буффон (Италия), Икер Касильяс (Испания), Кака (Бразилия), Килиан Мбаппе (Франция), Лионель Месси (Аргентина), Лука Модрич (Хорватия), Луиш Фигу (Португалия), Мануэль Нойер (Германия), Мохамед Салах (Египет), Неймар (Бразилия), Филипп Лам (Германия), Роберт Левандовски (Польша), Роналдиньо (Бразилия), Роналдо (Бразилия), Серхио Рамос (Испания), Стивен Джеррард (Англия), Хави (Испания), Зинедин Зидан (Франция), Златан Ибрагимович (Швеция).

    Сейчас гонку возглавляют Лео Месси, Криштиану Роналду и, конечно же, Мохаммед Салах, за спиной которого стоит неистовая армия египетских фанатов. При этом, лидирует как раз Салах — за него проголосовали 32% респондентов, за Роналду — 30%, за Месси — 18%.

    10 специалистов претендуют на награду лучшему тренеру 21 века. Это Алекс Фергюсон (Шотландия), Карло Анчелотти (Италия), Дидье Дешам (Франция), Йоахим Лев (Германия), Хосеп Гвардиола (Испания), Жозе Моуринью (Португалия), Луис Фелипе Сколари (Бразилия), Марчелло Липпи (Италия), Висенте Дель Боске (Испания) и Зинедин Зидан (Франция).

    Выбрать лучший клуб 21-го века предлагается среди следующих: «Аль-Ахли» (Египет), «Барселона» (Испания), «Бавария» (Германия), «Ювентус» (Италия), «Ливерпуль» (Англия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «ПСЖ» (Франция), «Реал» (Испания). 0

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