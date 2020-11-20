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    Юран: В России в футболе разбираются все, кроме главных тренеров, к сожалению

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    Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран рассказал, с какими сложностями сталкиваются тренеры в России.

    Сергей Юран
    Сергей Юран

    «Не вижу никаких предпосылок для того, чтобы я хотел покинуть Хабаровск. Объясню почему.

    Для меня как тренера на первом месте стоит комфортность работы. Она заключается в том, что ты полностью погружен в тренировочный процесс, отвечаешь за спортивную составляющую и никто тебе не подсказывает, что ты должен делать.

    К сожалению, в России в футболе разбираются абсолютно все, кроме главных тренеров. Бывают моменты, когда тебе начинают подсказывать, кого надо ставить в состав, а кого, наоборот, убрать.

    Или еще лучше: когда привозят футболиста, с которым подписали контракт, а ты об этом вообще ничего не знаешь. Спрашиваешь, зачем купили, на какую позицию, что он должен делать на поле. Говорят, ну, он просто хороший футболист, занимайся с ним, ты же тренер.

    Доходит до того, что мне пришлось в "Шиннике" положить на стол руководству секундомер и свисток и сказать, что вам тренер не нужен, вы и так все знаете в футболе.

    Так вот, возвращаясь к Хабаровску. Мне поставлена задача, определены цели, и никто не мешает работать в рамках контракта. Справлюсь или нет, посмотрим после последнего тура», — рассказал Юран в интервью «Хабаровским вестям».

    «СКА-Хабаровск» занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ после 22-х туров. 0

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