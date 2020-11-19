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    Орлов: Джикия — не лидер сборной России. Он не умеет руководить защитниками и сам ненадежен

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    Журналист Геннадий Орлов раскритиковал игроков сборной России после разгромного поражения от Сербии (0:5) в Лиге наций.

    Георгий Джикия
    Георгий Джикия

    «Считаю, работу главного тренера Станислава Черчесова нужно оценивать в комплексе. Основную задачу он выполнил: мы отобрались на чемпионат Европы.

    Лига наций — это в какой-то степени поле для экспериментов. И все же — вчерашнему поражению трудно найти оправдания.

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    • Ошибки в обороне — это же уму не постижимо. Просто проходной двор какой-то. Ну и опорная зона в лице Оздоева и Кузяева, конечно, провалилась. Тактические, технические просчеты. Наши ворота просто расстреливали!

    Обидно, что мы улетели в третью корзину отбора ЧМ-2022. Ну что поделать. Есть время еще что-то поправить. Как нам улучшить центр обороны? Не могу сказать, что все так безнадежно. Считаю, надо набивать шишки, наигрывать молодых Евгеньева и Дивеева.

    Джикия? Вот к нему у меня большие вопросы. Георгий не командует обороной. Видимо, не умеет руководить защитниками. Да и сам не особо надежен. Увлекается подключениями вперед. Ну куда ты летишь? Притормози! Поруководи своими партнерами!

    Календарь и таблица Лиги наций

    Нет, он, к сожалению, не лидер. Нельзя позволять сербам гулять в своей штрафной и на подступах к ней. Вроде бы прописные истины — а такое ощущение, что наши футболисты про них не слышали.

    Жирков, Оздоев, Кузяев не умеют отбирать мяч один на один. Вспомните первый гол сербов. Почему Оздоев не бежал вместе с соперником, не сопровождал его, не пласировался? Просто выставил ногу и потом зачем-то остановился. Наблюдал за происходящим с удивленными глазами...

    Как так можно? Что это за тактический просчет? А Кузяев его не подстраховал. Опорной зоны у нас, считайте, вообще вчера не было. Люди просто не выполнили установку тренера, бездарный матч!

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    • Главное — у этой сборной нет игровой идеи... Все остальное нанизывается на нее, в том числе, и функциональная готовность. Я не увидел четкого плана, философии.

    Конечно, можно сетовать на объективные проблемы, состав-то абсолютно разношерстный. Но есть еще время до чемпионата Европы, чтобы все выздоровели, притерлись друг к другу.

    Пока же приходится признать, что в Белграде случился настоящий позор. Это сильный удар по имиджу всего российского футбола», — сказал Орлов «Спорт-Экспрессу». 0

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