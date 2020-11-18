Спортивный директор «Зенита» Рибалта может уйти в «Рому»

Спортивный директор «Зенита»в ближайшее время может покинуть питерский клуб.

По информации итальянского журналиста Николо Скиры, Рибалта входит в шорт-лист кандидатов на аналогичную должность в «Роме».

Должность спортивного директора в римском клубе остается вакантной с июня 2020 года после расставания с Джанлукой Петракки.

Помимо Рибалты, в «Роме» также рассматривают кандидатуру Виктора Орты из «Лидса».

Среди главных требований к соискателю называются международный опыт работы, умение искать молодых талантов и владение английским языком.

Рибалта стал спортивным директором «Зенита» в июле 2018 года. В Италии испанец ранее работал в «Торино», «Милане», «Новаре» и «Ювентусе». Кроме того, он был главным скаутом в «Манчестер Юнайтед». 0