ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джейми ВардиВот почему «Лестер» способен повторить чемпионский сезон-2016
  • 08:23
    • Бразилия обыграла Уругвай, Аргентина победила Перу
  • 00:40
    • Хорватия проиграла Португалии, но осталась в лиге А
  • 00:40
    • Франция отправила сборную Швеции в лигу В
  • 00:36
    • Испания разгромила Германию и прошла в плей-офф Лиги наций
  • 01:37
    • Рублев уступил Циципасу и лишился шансов на выход в полуфинал Итогового турнира ATP
    Все новости спорта

    Спортивный директор «Зенита» Рибалта может уйти в «Рому»

    Футбол Зенит РПЛ Футбол России Рома Серия A Футбол Италии Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта в ближайшее время может покинуть питерский клуб.

    Хавьер Рибалта
    Хавьер Рибалта

    По информации итальянского журналиста Николо Скиры, Рибалта входит в шорт-лист кандидатов на аналогичную должность в «Роме».

    Должность спортивного директора в римском клубе остается вакантной с июня 2020 года после расставания с Джанлукой Петракки.

    Помимо Рибалты, в «Роме» также рассматривают кандидатуру Виктора Орты из «Лидса».

    Среди главных требований к соискателю называются международный опыт работы, умение искать молодых талантов и владение английским языком.

    Рибалта стал спортивным директором «Зенита» в июле 2018 года. В Италии испанец ранее работал в «Торино», «Милане», «Новаре» и «Ювентусе». Кроме того, он был главным скаутом в «Манчестер Юнайтед». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удержит ли Россия лидерство после выезда в Белград?
  • Сербия — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Венгрия не проиграет на своем поле?
  • Венгрия — Турция. Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Италия обеспечит себе выход в плей-офф?
  • Босния и Герцеговина — Италия. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.34
  • Экспресс дня 18 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Сербия — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Венгрия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Джокович — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Бельгия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Ирландия — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Польша — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры