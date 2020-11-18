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    Бердыев: Соболев талантлив, но ему надо работать над футбольным интеллектом

    Футбол Рубин Спартак
    Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев поделился мнением о молодых футболистах в российской Премьер-лиге.

    Курбан Бердыев
    Курбан Бердыев

    «Кварахцелия — очень хороший. Макаров тоже хорош в "Рубине". До "Локомотива" мне предлагали Хвичу, его агент пришел. Но я тогда испугался.

    Вели разговор о переходе Зурико Давиташвили, очень талантливый мальчик. И я почему-то испугался, что двоим места не найду и один будет сидеть на лавке. Это было моей тренерской ошибкой. Прослеживал его еще раньше, я хорошо знаю грузинский футбол.

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    • Лесовой — талантище. Соболев — тоже, но ему надо работать над футбольным интеллектом. Думаю, через три года первая сборная России будет очень сильная, есть поколение», — сказал Бердыев в эфире YouTube-канала Геннадия Орлова. 0

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