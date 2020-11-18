Бердыев: Соболев талантлив, но ему надо работать над футбольным интеллектом

Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова»поделился мнением о молодых футболистах в российской Премьер-лиге.

«Кварахцелия — очень хороший. Макаров тоже хорош в "Рубине". До "Локомотива" мне предлагали Хвичу, его агент пришел. Но я тогда испугался.

Вели разговор о переходе Зурико Давиташвили, очень талантливый мальчик. И я почему-то испугался, что двоим места не найду и один будет сидеть на лавке. Это было моей тренерской ошибкой. Прослеживал его еще раньше, я хорошо знаю грузинский футбол.

Лесовой — талантище. Соболев — тоже, но ему надо работать над футбольным интеллектом. Думаю, через три года первая сборная России будет очень сильная, есть поколение», — сказал Бердыев в эфире YouTube-канала Геннадия Орлова. 0