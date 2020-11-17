Хусаинов: Нагрузка увеличилась, минусы Дзюбы стали еще заметнее

Бывший арбитр ФИФАсчитает, что отсутствиепойдет на пользу сборной России.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не стал вызывать Дзюбу на матчи Лиги наций с Турцией (2:3) и Сербией из-за скандального видео интимного характера.

«Дзюбы не хватает? Смеетесь? Он же в последних играх как выжатый лимон.

Я вообще никогда Дзюбу не переоценивал. Да, парень удачно провел чемпионат мира, но уровень мастерства-то не вырос.

А сейчас минусы Артема стали еще заметнее, потому что нагрузка увеличилась», — приводит слова Хусаинова «Спорт-Экспресс».

Матч Сербия — Россия состоится 18 ноября в Белграде, начало — в 22:45 мск. 0