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    Хусаинов: Нагрузка увеличилась, минусы Дзюбы стали еще заметнее

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Турции Сборная Сербии
    Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов считает, что отсутствие Артема Дзюбы пойдет на пользу сборной России.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не стал вызывать Дзюбу на матчи Лиги наций с Турцией (2:3) и Сербией из-за скандального видео интимного характера.

    «Дзюбы не хватает? Смеетесь? Он же в последних играх как выжатый лимон.

    Я вообще никогда Дзюбу не переоценивал. Да, парень удачно провел чемпионат мира, но уровень мастерства-то не вырос.

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    • А сейчас минусы Артема стали еще заметнее, потому что нагрузка увеличилась», — приводит слова Хусаинова «Спорт-Экспресс».

    Матч Сербия — Россия состоится 18 ноября в Белграде, начало — в 22:45 мск. 0

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