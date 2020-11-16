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    Экс-игрока «Фиорентины» похитили в Нигерии

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    Экс-игрока итальянской «Фиорентины» и сборной Нигерии Кристиана Ободо похитили на родине вооруженные люди, передает L'Équipe.

    Кристиан Ободо
    Кристиан Ободо

    По имеющимся данным, 36-летнего экс-игрока остановили неизвестные вооруженные люди и забрали его с собой. Полиции пока не удалось найти похитителей или связаться с ними.

    В 2012 году футболиста уже похищали. Тогда злоумышленники потребовали за него около 149 тысяч евро. Тогда полиции удалось его освободить.

    Ободо выступал в Италии за «Перуджу», «Удинезе», «Торино» и «Лечче». Также играл за минское «Динамо», португальский «Ольяненсе», румынские «Конкордию» и «Пандурий», греческие «Ксанти» и «Аполлон». 0

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