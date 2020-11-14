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    Вилков и Безбородов недосчитаются по миллиону рублей из-за отстранения от работы

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    «Спорт-Экспресс» подсчитал, сколько денег потеряют арбитры Михаил Вилков и Владислав Безбородов из-за отстранения от работы до конца года.

    Михаил Вилков
    Михаил Вилков

    В первой части чемпионата состоится 19 туров. Таким образом, Вилков в общей сложности пропустит восемь туров, Безбородов — семь.

    Теоретически оба могли получить столько назначений в качестве арбитров и примерно еще по четыре матча в роли видеоассистентов. В одном и том же туре можно в один из дней выходить на поле в качестве судьи, а в другой — работать видеоарбитром в московском VAR-центре.

    В этом сезоне вознаграждение за судейство одного матча составляет 115 тысяч рублей, обслуживание одной игры в роли видеоассистента — 57,5 тысячи.

  • РФС подтвердил отстранение Вилкова от судейства до конца года
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    • Кроме того, Вилков, которого убрали из числа арбитров РПЛ, не получит еще и фиксированную зарплату за декабрь, составляющую 30 тысяч рублей.

    В итоге примерный упущенный доход Вилкова равен 1,18 миллиона рублей, Безбородова — 1,035 миллиона. 0

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