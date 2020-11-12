РФС подтвердил отстранение Вилкова от судейства до конца года

Арбитрпо итогам заседания бюро исполкома РФС исключен из списка судей российской Премьер-лиги и Кубка России, сообщает официальный сайт союза.

«Исключить по 31 декабря 2020 года включительно из списка судей, ассистентов судьи на матчи российской Премьер-лиги и Кубка России по футболу на 2020 год, утвержденного постановлением бюро исполкома РФС № 237.7 от 01 августа 2020 года, Вилкова Михаила Федоровича (1979 г.р., г. Нижний Новгород)», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что подобные санкции наложены и на Владислава Безбородова.

Напомним, что Вилков и Безбородов обслуживали скандальные матчи «Краснодара». Михаил работал на встрече «быков» с «Рубином» (3:1), а Владислав — со «Спартаком» (1:3). 0