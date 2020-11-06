Вилков признался, что дал ложные показания КДК

Арбитрво время заседанияпризнался, что ввел в заблуждение членов КДК, давая оценку своим действиям в матче 11-го тура РПЛ(3:1), информирует официальный сайт футбольного союза.

КДК рассматривал протест казанского клуба, в котором утверждалось, что судья нарушил протокол ВАР и прибег к просмотру видеозаписи после того, как игра была возобновлена, а потому матч следует переиграть.

КДК отклонил обращение «Рубина», который после этого обратился в Апелляционный комитет.

Председатель Апелляционного комитета РФС Владимир Насонкин сообщил: Вилков заявил, что при рассмотрении протеста «Рубина» в первой инстанции он ввел в заблуждение членов КДК , утверждая, что причиной остановки игры в моменте с Джордже Деспотовичем была неправильная установка мяча футболистами «Рубина», а не сигнал от судей ВАР о необходимости обратиться к видеопросмотру эпизода в штрафной «Рубина».

По словам Насонкина, Вилков извинился перед КДК за свое поведение на прошедшем ранее заседании.

В этой части Апелляционный комитет принял решение обратиться к руководству РФС с целью рассмотрения компетентным органом поведения судьи на заседании соответствующего органа РФС и применения к нему возможных мер воздействия.

В тоже время Апелляционный комитет запросил заключение Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС о наличии в действиях главного судьи матча «Краснодар» — «Рубин» Михаила Вилкова нарушений протокола ВАР в моментах, связанных с назначением пенальти в ворота «Рубина», которые бы существенно повлияли на результат матча.

На указанный вопрос комиссия с учетом аудиозаписи переговоров судей в соответствующем эпизоде матча дала ответ, что судья допустил ошибку при принятии решения о повторном выполнении штрафного удара после нарушения на Деспотовиче .

Как установила комиссия, данная ошибка имела прямую причинно-следственную связь с получением судьей информации от судей ВАР/АВАР о том, что проверка по вопросу назначения пенальти в ворота «Рубин» на тот момент еще не была завершена.

При этом комиссия указала, что, по ее мнению, рассматриваемая ошибка судьи не является основанием для пересмотра результата самого матча .

Апелляционный комитет вместе с тем вынес решение об отклонении протеста «Рубина». 0