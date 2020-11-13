«Лацио» могут лишить трех очков

По сведениям источника, FIGC начал расследование после того, как игроки римлян Чиро Иммобиле, Лукас Лейва и Томас Стракоша дважды сдали отрицательный результат на коронавирус, но получили положительный результат при тестировании УЕФА и в другой лаборатории в Риме.
Если подтвердятся факты фальсификации, халатного распространения вируса и мошенничества при государственных закупках, то «Лацио» грозит вычет баллов.
После семи туров «Лацио» занимает девятое место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 11 очков. 0