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    «Лацио» могут лишить трех очков

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    Итальянская федерация футбола (FIGC) допросит игроков «Лацио» из-за возможных нарушений процедуры тестирования на коронавирус, команду могут лишить от одного до трех очков в чемпионате страны, сообщает Football Italia.

    Чиро Иммобиле
    Чиро Иммобиле

    По сведениям источника, FIGC начал расследование после того, как игроки римлян Чиро Иммобиле, Лукас Лейва и Томас Стракоша дважды сдали отрицательный результат на коронавирус, но получили положительный результат при тестировании УЕФА и в другой лаборатории в Риме.

    Если подтвердятся факты фальсификации, халатного распространения вируса и мошенничества при государственных закупках, то «Лацио» грозит вычет баллов.

    После семи туров «Лацио» занимает девятое место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 11 очков. 0

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