Стали известны все участники и составы групп на Евро-2020

По итогам матчей решающего раунда квалификации чемпионата Европы-2020 были сформированы все группы финальной части турнира.

Последними участниками Евро-2020 стали сборные Венгрии, Северной Македонии, Словакии и Шотландии.

Сборная России попала в группу B, где ее соперниками станут команды Бельгии, Дании и Финляндии.

Группа А. Италия, Турция, Уэльс, Швейцария

Группа В. Бельгия, Россия, Дания, Финляндия

Группа С. Украина, Нидерланды, Австрия, Северная Македония

Группа D. Англия, Хорватия, Чехия, Шотландия

Группа Е. Испания, Швеция, Польша, Словакия

Группа F. Германия, Португалия, Франция, Венгрия

Стали известны все участники #EURO2020. Следующее лето будет огненным 🔥 pic.twitter.com/0gspI5399C — ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) November 12, 2020

Евро-2020 был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Матчи предстоящего чемпионата Европы должны пройти в 12 европейских городах, в том числе и в Санкт-Петербурге.

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