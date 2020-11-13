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    Стали известны все участники и составы групп на Евро-2020

    Футбол Евро-2020 (2021) Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    По итогам матчей решающего раунда квалификации чемпионата Европы-2020 были сформированы все группы финальной части турнира.

    Сборная Шотландии сыграет на крупном турнире впервые с 1998 года
    Сборная Шотландии сыграет на крупном турнире впервые с 1998 года

    Последними участниками Евро-2020 стали сборные Венгрии, Северной Македонии, Словакии и Шотландии.

    Сборная России попала в группу B, где ее соперниками станут команды Бельгии, Дании и Финляндии.

    Группа А. Италия, Турция, Уэльс, Швейцария

    Группа В. Бельгия, Россия, Дания, Финляндия

    Группа С. Украина, Нидерланды, Австрия, Северная Македония

    Группа D. Англия, Хорватия, Чехия, Шотландия

    Группа Е. Испания, Швеция, Польша, Словакия

    Группа F. Германия, Португалия, Франция, Венгрия

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