Шевченко: Украина показала очень хороший футбол в матче с Польшей

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение от Польши (0:2) в товарищеском матче.

Один из мячей украинская сборная пропустила после грубой ошибки голкипера Андрея Лунина.

«Единственное, чем я недоволен — это результат. Команда показала очень хороший футбол, очень созидательную игру в хорошей структуре. Чего нам не хватало — реализация. Мы допустили две ошибки и очень сильно поплатились за них. Это футбол, не надо делать из этого особой драмы. Я доволен игрой и футболистами. Если убрать результат, я занесу этот матч в актив.

Пытались сбалансировать состав, как и Польша. Кто-то играл 45 минут, кто-то вообще не играл. Нас ждут важные матчи. Спарринг дал достаточно информации обоим тренерам. Не вижу смысла делать общую оценку. Для меня это положительный матч: по отдаче, по организации, по структуре.

Что касается ошибки Лунина. У всех бывает. У него срезался мяч. Качество поля не совсем соответствовало уровню нашей игры. Это проблема, нам немножко тяжело было играть, потому что контролировать мяч на этом поле тяжелее. Оно не совсем хорошего качества, из-за этого Лунин, наверное, и ошибся.

У меня отличные футболисты, мы хорошо играли, создавали моменты. Бывают дни, когда ты не забиваешь. Структурно игра была очень правильной. Мы маневрировали и постоянно пытались контролировать мяч, были хорошие комбинации и взаимодействия.

В обороне играли компактно. Допустили несколько ошибок, за которые поплатились. В остальном — это футбол. Мы должны дорабатывать в реализации, буду говорить с игроками на эту тему.

Лунин — молодой и перспективный вратарь, который играет в хорошей команде. Да, у него мало игрового времени, но для этого и нужны спарринги. Кроме ошибки, он сыграл хорошо, я доволен им», — приводит слова Шевченко канал УАФ в YouTube. 0