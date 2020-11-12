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    Сборная Польши дома обыграла команду Украины

    Польша — Украина: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Товарищеские матчи Сборная Украины Футбол Украины Сборная Польши
    Сборная Польши одержала домашнюю победу над командой Украины (2:0) в товарищеском матче, прошедшем в Хожуве.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 12-й минуте пенальти не реализовал нападающий украинцев Андрей Ярмоленко, направив мяч в штангу.

    Счет в матче был открыт на 40-й минуте. После длинной передачи из глубины поля Лунин неосмотрительно вышел из ворот и неудачно сыграл при попытке в касание в вынести игровой снаряд. В результате мяч подхватил Кшиштоф Пёнтек и нанес удар метров с 40-ка по пустым воротам.

    А на 63-й минуте Плахета навесил с левого края чужой штрафной во вратарскую, откуда Модер ударом головой отправил мяч в штангу, после чего первым успел на добивание и поразил ворота.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Польша — Украина 2:0
    Голы: 1:0 Кшиштоф Пёнтек (41'), 2:0 Якуб Модер (63') Польша: Лукаш Скорупски, Павел Бохневич, Себастьян Валюкевич, Мацей Рыбусь (Аркадиуш Реца, 79'), Robert Gumny (Бартош Берешиньски, 79'), Яцек Горальски (Кароль Линетти, 62'), Пшемыслав Плахета (Себастьян Шиманьски, 83'), Матеуш Клих, Пётр Зелиньски (Камиль Юзвяк, 46'), Аркадиуш Милик (Якуб Модер, 62'), Кшиштоф Пёнтек Украина: Андрей Лунин, Сергей Кривцов, Ефим Конопля (Валерий Бондарь, 64'), Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Александр Зинченко (Игорь Харатин, 56'), Виктор Коваленко (Сергей Сидорчук, 76'), Евгений Макаренко, Андрей Ярмоленко (Марлос, 46'), Роман Яремчук (Жуниор Мораес, 46'), Александр Зубков (Виктор Цыганков, 46')

    14 ноября в рамках пятого тура состоится матч Германия — Украина. 15 ноября поляки сыграет на выезде против команды Италии. 0

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