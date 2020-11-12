СМИ назвали, кто может заменить Кашшаи в департаменте судейства РФС

Венгрможет покинуть пост руководителя департамента судейства РФС в конце 2020 года.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» его может заменить иностранный специалист. Ожидается, что новым главой судейства могут стать серб Милорад Мажич или англичанин Марк Клаттенбург.

Оба бывших рефери заканчивали судейскую карьеру в Китае и сейчас работают на управленческих должностях: Мажич на Кипре, Клаттенбург — в Греции.

Мажич работал на чемпионатах мира в 2014-м и 2018-м, а также на Евро-2016. Он судил матч за Суперкубок УЕФА-2017, финал Кубка конфедераций-2017 и финал Лиги чемпионов-2018.

Клаттенбург в 2016 году судил финальные матчи ЛЧ и первенства Европы, а в 2014-м — игру за Суперкубок УЕФА.

Напомним, Кашшаи руководит департаментом судейства РФС с января, но уже в конце 2020 года может покинуть пост. 0