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    СМИ назвали, кто может заменить Кашшаи в департаменте судейства РФС

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    Венгр Виктор Кашшаи может покинуть пост руководителя департамента судейства РФС в конце 2020 года.

    Виктор Кашшаи
    Виктор Кашшаи

    Как сообщает «Спорт-Экспресс» его может заменить иностранный специалист. Ожидается, что новым главой судейства могут стать серб Милорад Мажич или англичанин Марк Клаттенбург.

    Оба бывших рефери заканчивали судейскую карьеру в Китае и сейчас работают на управленческих должностях: Мажич на Кипре, Клаттенбург — в Греции.

    Мажич работал на чемпионатах мира в 2014-м и 2018-м, а также на Евро-2016. Он судил матч за Суперкубок УЕФА-2017, финал Кубка конфедераций-2017 и финал Лиги чемпионов-2018.

    Клаттенбург в 2016 году судил финальные матчи ЛЧ и первенства Европы, а в 2014-м — игру за Суперкубок УЕФА.

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