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    Кашшаи может уйти из департамента судейства РФС

    Футбол РФС Футбол России
    Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи может покинуть свой пост.

    Виктор Кашшаи
    Виктор Кашшаи

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», это может произойти в конце года. Венгра может сменить как российский, так и иностранный специалист.

    Отмечается, что договор РФС с 45-летним Кашшаи предположительно действует до конца сезона-2020/21 или до конца 2021 года.

    Вместе с Кашшаи из Венгрии приехал Дьердь Ринг, ставший его заместителем в ДС. Кроме того, в этом сезоне РФС сотрудничает с бельгийцем Франком Де Блекере и немцем Вольфгангом Штарком (входят в экспертно-судейскую комиссию), а также англичанином Дэвидом Эллереем (советник генерального секретаря РФС).

    Кашшаи был арбитром ФИФА с 2003 по 2020 год. 0

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