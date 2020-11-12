Кашшаи может уйти из департамента судейства РФС

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС)может покинуть свой пост.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», это может произойти в конце года. Венгра может сменить как российский, так и иностранный специалист.

Отмечается, что договор РФС с 45-летним Кашшаи предположительно действует до конца сезона-2020/21 или до конца 2021 года.

Вместе с Кашшаи из Венгрии приехал Дьердь Ринг, ставший его заместителем в ДС. Кроме того, в этом сезоне РФС сотрудничает с бельгийцем Франком Де Блекере и немцем Вольфгангом Штарком (входят в экспертно-судейскую комиссию), а также англичанином Дэвидом Эллереем (советник генерального секретаря РФС).

Кашшаи был арбитром ФИФА с 2003 по 2020 год. 0