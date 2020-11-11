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    Руководство АПЛ не планирует возвращение правила пяти замен

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    Исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс отреагировал на призывы о возвращении правила пяти замен в матчах лиги.

    Руководство АПЛ не планирует возвращение правила пяти замен
    Руководство АПЛ не планирует возвращение правила пяти замен

    «Есть аргумент, что пять запасных меняют соревновательный баланс футбольного матча в противовес очень реальными проблемами здоровья игроков. Я думаю, что это хороший аргумент.

    У нас было два голосования по этому вопросу на клубном уровне, и в обоих поддержали три замены, то есть возвращение к той модели, которая была устоявшейся. Это вызвало некоторое разочарование. Вы можете понять, почему это вызывает споры, особенно если вы, в положении Клоппа и Гвардиолы, соревнуетесь в Европе.

    Так что есть реальная проблема, и она подробно обсуждалась. Я не предвижу, чтобы что-то изменилось в обозримом будущем», — приводит слова Мастерса Goal.

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    • Напомним, что АПЛ практиковала эксперимент с пятью заменами в прошлом сезоне после его рестарта. Однако перед началом нынешней кампании клубы большинством голосов выступили за возвращение к традиционному формату. 0

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