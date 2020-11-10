В АПЛ тренеры снова попросят вернуть пять замен

Тренеры команд АПЛ недовольны сложившейся ситуацией с отменой правила пяти замен, от которого решила отказаться лига в этом сезоне, сообщает BBC.

По данным источника, все больше наставников становятся недовольными тем, что они могут сделать только три замены в текущем сезоне, после того, как им разрешили делать пять после возобновления чемпионата-2019/20, прерванного из-за пандемии коронавируса.

Некоторые ведущие менеджеры считают, что нынешний лимит замен способствует возникновению проблем с травмами. Лидерами этой позиции являются главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп и его коллега из «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, однако в последнее время их поддерживают все больше тренеров других команд.

Отмечается, что этот вопрос выносился на обсуждение клубами АПЛ дважды, но ни разу не был утвержден. Необходимое число голосов «за» — 14. В последний раз инициативу поддержали только 11 клубов.

Напомним, английская Премьер-лига единственная в топ-5 чемпионатов не воспользовалась правом делать пять замен. 0