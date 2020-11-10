ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Давид АлабаТрансферный дайджест. 3-9 ноября
  • 07:00
    • В АПЛ тренеры снова попросят вернуть пять замен
  • 23:05
    • Круговой сдал сомнительный тест на коронавирус
  • 22:51
    • «Фиорентина» отправила в отставку главного тренера
  • 22:35
    • Матч Молдавия — Россия обслужит румынская бригада арбитров
  • 22:02
    • «Химки» одержали победу над ЦСКА в Единой лиге ВТБ
    Все новости спорта

    В АПЛ тренеры снова попросят вернуть пять замен

    Футбол Коронавирус в спорте Футбол Англии АПЛ Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Тренеры команд АПЛ недовольны сложившейся ситуацией с отменой правила пяти замен, от которого решила отказаться лига в этом сезоне, сообщает BBC.

    В АПЛ тренеры снова попросят вернуть пять замен
    В АПЛ тренеры снова попросят вернуть пять замен

    По данным источника, все больше наставников становятся недовольными тем, что они могут сделать только три замены в текущем сезоне, после того, как им разрешили делать пять после возобновления чемпионата-2019/20, прерванного из-за пандемии коронавируса.

    Некоторые ведущие менеджеры считают, что нынешний лимит замен способствует возникновению проблем с травмами. Лидерами этой позиции являются главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп и его коллега из «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, однако в последнее время их поддерживают все больше тренеров других команд.

    Отмечается, что этот вопрос выносился на обсуждение клубами АПЛ дважды, но ни разу не был утвержден. Необходимое число голосов «за» — 14. В последний раз инициативу поддержали только 11 клубов.

    Напомним, английская Премьер-лига единственная в топ-5 чемпионатов не воспользовалась правом делать пять замен. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чем запомнится зрителям очередное столичное дерби?
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Прервет ли «Локо» победную серию «Барыса» в Ярославле?
  • «Локомотив» — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Сколько голов команды забьют в Нижнем Новгороде?
  • «Торпедо» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 10 000 рублей после регистрации ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.49
  • Экспресс дня 10 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Локомотив — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Торпедо — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Германия — Чехия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Италия — Эстония
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Польша — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Йокерит — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Витязь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры