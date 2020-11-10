Орлов предложил Черчесову вызвать в сборную Сутормина вместо Бакаева

Известный комментаторсчитает, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову пора обратить внимание на полузащитника «Зенита»

«Раз Сутормин выходит на замену и забивает голы, значит, он полезен. Сульшер часто начинал матчи на скамейке запасных в "Манчестер Юнайтед" и забивал. Такое амплуа тоже может быть. Посмотрите, сколько бегает Дриусси, а голов у него меньше.

А возьмем Бакаева, которого в сборную вызвали по непонятной причине. За что его опять вызвали? Сосчитайте, сколько он забил мячей, сравните с Суторминым. Думаю, Сутормин ему не проигрывает», — приводит слова Орлова «Чемпионат».

В текущем сезоне Сутормин провел в РПЛ 11 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу. У полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева 1 гол и 3 ассиста в 13-ти играх.

В ноябре сборная России проведет товарищеский матч с Молдавией (12 ноября), а также встретится с командами Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября) в рамках Лиги наций. 0