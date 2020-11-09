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    Уткин: Отсутствие Дзюбы в сборной России делает все гораздо любопытнее

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    Известный блогер Василий Уткин поделился ожиданиями от предстоящих матчей сборной России.

    Василий Уткин
    Василий Уткин

    Как известно, ближайшие матчи с Молдавией, Турцией и Сербией пропустит капитан сборной России Артем Дзюба, отстраненный от национальной команды после появления в интернете видео интимного характера с его участием.

    «Интересные игры у сборной. Я вряд ли стану смотреть товарняк с Молдавией, просто не понимаю, что я могу почерпнуть из наблюдения за этим блокбастером 2х45. Но к матчам в Лиге наций как зритель отнесусь серьезно, поскольку ясно, что к ним так же относится тренерский штаб.

    Там будет много новых лиц. И отсутствие Дзюбы делает все гораздо любопытнее. Наличие Дзюбы определяет стиль сборной. Его нет — надо искать новое решение.

    Черчесов, ищущий новое решение — это крайне любопытно. Скорее всего — беспомощно, потому что он чиновник в куда большей степени, чем тренер.

    В этом смысле опять же Молдавия — просто разгон. Как бы мы (вы и я) ни относились к Дзюбе, он, во-первых, ключевой элемент игры команды, а во-вторых — он близок к износу.

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    Посмотрим. У него есть растущий, прущий сквозь асфальт схем Гасперини Миранчук.
    Но это совершенно другое. Этим надо распорядиться», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

    В ноябре сборная России проведет товарищеский матч с Молдавией (12 ноября), а также встретится с командами Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября) в рамках Лиги наций. 0

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