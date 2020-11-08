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    Черчесов: Принято решение не вызывать Артёма Дзюбу на сбор

    Футбол Сборная России Футбол России
    Форвард сборной «России» и «Зенита» Артем Дзюба не будет вызван на матчи национальной команды, которые пройдут в ноябре. Игрок попал в скандал в связи с опубликованным в сети интимным видео.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    «Ситуация, сложившаяся с Артёмом Дзюбой, не имеет никакого отношения к сборной России со спортивной точки зрения. Поэтому мы не видим необходимости давать развернутые оценочные комментарии по этому поводу. Однако тренерский штаб национальной команды прекрасно понимает, что сборная должна готовиться к ноябрьским матчам с Молдавией, Турцией и Сербией в условиях максимальной концентрации и не отвлекаться на посторонние вещи.

    Мы всегда подчёркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной команды. В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артёма Дзюбу на сбор, дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста. У Артёма же будет время нормализовать ситуацию. Рассчитываю, что в режиме работы команды на данном сборе эта тема больше подниматься не будет», — заявил Станислав Черчесов в интервью пресс-службе сборной России. 0

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