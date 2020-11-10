Безуглов: Головин должен сыграть до конца ноября

Главный врач сборной Россиирассказал о состоянии футболистов, пропускающих сборы из-за болезней и травм.

«У Антона Шунина коллеги из "Динамо" регулярно берут тесты. Один из тестов был сомнительным, Антон тут же был изолирован. Была перепроверка теста, тест оказался отрицательным.

Никаких проблем со здоровьем у него сейчас нет. Коронавируса нет. Речь идет об ОРВИ. Думаю, что в ближайшее время он приступит к тренировкам с командой.

У Игоря Смольникова, к сожалению, повреждение мышц задней поверхности бедра. Повреждение, слава богу, относительно небольшое.

Уверен, что медицинский штаб "Краснодара" уже после окончания сбора подготовит Игоря к работе в общей группе.

У Марио Фернандеса похожая ситуация. Тоже повреждение мышц задней поверхности бедра. На наш взгляд, повреждение тоже небольшое. Мы видели МРТ. Надеемся, что после сбора Марио также приступит к работе в команде.

Дмитрий Баринов показывает пример профессионализма и самоотверженности. Регулярно все выполняет, можно сказать, пашет в хорошем режиме.

Ожидаем, что уже в декабре будет работать на поле. Пока все идет у него хорошо. Но у него была непростая операция, надолго загадывать тяжело. Но пока все очень хорошо.

По Саше Головину уже имеется устойчивая, положительная динамика. Мы с ним все время на связи.

Планируется, что после 20 ноября, может, после матча с "ПСЖ" он приступит к тренировкам с командой.

В каком объеме — пока судить нельзя, но мы ожидаем, что до конца ноября Саша уже сыграет», — сказал Безуглов пресс-службе сборной России. 0