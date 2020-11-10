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    Безуглов: Головин должен сыграть до конца ноября

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    Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии футболистов, пропускающих сборы из-за болезней и травм.

    Александр Головин
    Александр Головин

    «У Антона Шунина коллеги из "Динамо" регулярно берут тесты. Один из тестов был сомнительным, Антон тут же был изолирован. Была перепроверка теста, тест оказался отрицательным.

    Никаких проблем со здоровьем у него сейчас нет. Коронавируса нет. Речь идет об ОРВИ. Думаю, что в ближайшее время он приступит к тренировкам с командой.

    У Игоря Смольникова, к сожалению, повреждение мышц задней поверхности бедра. Повреждение, слава богу, относительно небольшое.

    Уверен, что медицинский штаб "Краснодара" уже после окончания сбора подготовит Игоря к работе в общей группе.

    У Марио Фернандеса похожая ситуация. Тоже повреждение мышц задней поверхности бедра. На наш взгляд, повреждение тоже небольшое. Мы видели МРТ. Надеемся, что после сбора Марио также приступит к работе в команде.

    Дмитрий Баринов показывает пример профессионализма и самоотверженности. Регулярно все выполняет, можно сказать, пашет в хорошем режиме.

    Ожидаем, что уже в декабре будет работать на поле. Пока все идет у него хорошо. Но у него была непростая операция, надолго загадывать тяжело. Но пока все очень хорошо.

    По Саше Головину уже имеется устойчивая, положительная динамика. Мы с ним все время на связи.

    Планируется, что после 20 ноября, может, после матча с "ПСЖ" он приступит к тренировкам с командой.

    В каком объеме — пока судить нельзя, но мы ожидаем, что до конца ноября Саша уже сыграет», — сказал Безуглов пресс-службе сборной России. 0

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