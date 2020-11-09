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    Фанаты «Локомотива» требуют ухода Мещерякова и Кикнадзе

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    Фанаты «Локомотива» выступили с заявлением, в котором потребовали отставки председателя совета директоров Анатолия Мещерякова и генерального директора Василия Кикнадзе.

    Василий Кикнадзе
    Василий Кикнадзе

    «Многим кажется, что протест болельщиков связан с непродлением контракта Семина, а перекрыть его можно просто результатами.

    Мы заявляли и повторяем: дело не только в необоснованном непродлении контракта тренера, который со всеми своими достижениями последних сезонов продолжал показывать высокие результаты и на момент непродления.

    Дело в том, что у руля нашего Клуба находятся непрофессионалы, которые каждым шагом и действием наносят удары по "Локомотиву", его болельщикам и по "РЖД".

    Сегодня мы, фанаты "Локомотива", хотим подробнее остановиться на ошибках, что уже успели допустить нынешние руководители.

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    • Мы не противопоставляем себя команде, мы не болеем против игроков или нового тренера (как пытаются представить картину действующие "руководители" и некоторые нечистоплотные журналисты).

    Мы требуем ухода Мещерякова, Кикнадзе и его команды. У "Локомотива" нет будущего под руководством этих людей.

    Пока они в клубе, мы по-прежнему отказываемся от визуальной и вокальной поддержки. Мы не считаем возможным натягивать улыбки на лица и создавать видимость нормальности происходящего в "Локомотиве". Мещеряков, Кикнадзе и их прихвостни ведут Клуб к пропасти.

    Чем быстрее они покинут свои должности, тем быстрее на трибуны вернутся тысячи болельщиков и та праздничная домашняя атмосфера, за которую все мы любим наш Локомотив», — говорится в заявлении.

    Также фанаты представили список из 27 претензий действующему руководству. Среди них — непродление контракта с Семиным, противоречия в характеристике Марко Николича, поражение в судебной тяжбе с Ильей Геркусом, непонятная трансферная политика, уход Хвичи Кварацхелии и многое другое. 0

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