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    Николич пожаловался на проблемы с концентрацией и дисциплиной

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    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги матча с «Динамо» (1:5) в 14-м туре чемпионата России.

    Марко Николич
    Марко Николич

    «Поздравляю "Динамо" с победой. Они ее заслужили. У нас все получилось так, как не надо. Пропустили на первых минутах, пропустили вдесятером, когда Смолов был травмирован. Получили красную карточку, смогли вернуться в игру в конце первого тайма, но заработали второе удаление — и это уже был конец.

    Я никогда не критикую своих игроков публично. Желание у них есть, но много матчей, когда не хватает концентрации. Многие путают желание и концентрацию.

    Понятно, что график трудный, но я не хочу говорить об этом. Нужно готовиться к новой игре каждые два-три дня. У нас нет проблем с желанием и эмоциями, но есть проблемы, чтобы сохранять концентрацию на матчи каждые два-три дня.

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    • Когда теряешь концентрацию, теряешь дисциплину, начинаются ошибки, пропускаешь дешевые голы и упускаешь результат. У нас очень большие проблемы с концентрацией и дисциплиной», — приводит слова Николича официальный сайт «Локомотива». 0

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