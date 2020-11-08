Николич пожаловался на проблемы с концентрацией и дисциплиной

Главный тренер «Локомотива»подвел итоги матча с «Динамо» (1:5) в 14-м туре чемпионата России.

«Поздравляю "Динамо" с победой. Они ее заслужили. У нас все получилось так, как не надо. Пропустили на первых минутах, пропустили вдесятером, когда Смолов был травмирован. Получили красную карточку, смогли вернуться в игру в конце первого тайма, но заработали второе удаление — и это уже был конец.

Я никогда не критикую своих игроков публично. Желание у них есть, но много матчей, когда не хватает концентрации. Многие путают желание и концентрацию.

Понятно, что график трудный, но я не хочу говорить об этом. Нужно готовиться к новой игре каждые два-три дня. У нас нет проблем с желанием и эмоциями, но есть проблемы, чтобы сохранять концентрацию на матчи каждые два-три дня.

Когда теряешь концентрацию, теряешь дисциплину, начинаются ошибки, пропускаешь дешевые голы и упускаешь результат. У нас очень большие проблемы с концентрацией и дисциплиной», — приводит слова Николича официальный сайт «Локомотива». 0