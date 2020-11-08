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    «Динамо» разгромило «Локомотив», Гильерме удалили

    «Динамо» — «Локомотив»: счет матча 5:1, обзор голов

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    Московское «Динамо» одержало домашнюю победу над «Локомотивом» (5:1) в матче 14-го тура чемпионата России.

    «Динамо»
    «Динамо»

    Счет в матче уже на 3-й минуте открыли бело-голубые. Шиманьски с фланга выполнил подачу в штрафную, Фомин сделал скидку в центр — Евгеньев принял мяч и пробил мимо Гильерме.

    На 34-й минуте «Динамо» удвоило счет. Каборе вырезал диагональ в штрафную «Локомотива». Паршивлюк сделал скидку в центр, Н'Жье подстроился и в касание уложил мяч в дальний угол.

    На 38-й минуте «Локомотив» остался в меньшинстве — Райкович проиграл позицию и откровенно цеплял Н'Жье, за что арбитр показал вторую жёлтую карточку сербу.

    В добавленное к первому тайму время Миранчук выполнил подачу с углового, Зе Луиш высоко выпрыгнул и головой вколотил мяч в сетку ворот «Динамо».

    На 60-й минуте Евгеньев с центра поля сделал передачу вперёд, Лесовой подхватил мяч, ворвался в штрафную «Локомотива», выскочил один на один и пробил мимо Гильерме.

    А четыре минуты спустя «Локомотив» остался вдевятером. Вновь провалилась оборона красно-зелёных, Гильерме выскочил за пределы штрафной и сыграл рукой, пытаясь отразить удар Тюкавина, за что получил прямую красную карточку.

    На 78-й минуте удаление случилось и у «Динамо». Паршивлюк в подкате сзади влетел в ногу Камано, получив вторую жёлтую карточку.

    На 84-й минуте был назначен пенальти в ворота «Локомотива» — Магкеев выставил локоть и заехал Терехову по лицу.

    Фомин уверенно реализовал пенальти, пробив в правый угол ворот — Коченков не угадал направление удара.

    А на второй добавленной минуте случился очередной провал в обороне «Локо». Динамовцы выскочили два в два, Лесовой сделал передачу в штрафную, а Рауш в касание аккуратно уложил мяч в угол ворот.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Динамо — Локомотив 5:1
    Голы: 1:0 Роман Евгеньев (3'), 2:0 Clinton N'Jie (33'), 2:1 Зе Луиш (45'), 3:1 Даниил Лесовой (60'), 4:1 Даниил Фомин (пенальти) (85'), 5:1 Константин Рауш (90') Динамо: Игорь Лещук, Заурбек Плиев, Сергей Паршивлюк, Дмитрий Скопинцев, Роман Евгеньев, Clinton N'Jie (Никола Моро, 68'), Даниил Лесовой, Себастьян Шиманьски, Даниил Фомин (Владимир Москвичев, 90'), Шарль Каборе (Антон Терехов, 83'), Konstantin Tyukavin (Гильермо Варела, 83') Локомотив: Гилерме, Дмитрий Живоглядов (Антон Коченков, 66'), Владислав Игнатьев, Мурило Серкейра, Слободан Райкович, Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук (Виталий Лисакович, 46'), Даниил Куликов (Maksim Mukhin, 67'), Дмитрий Рыбчинский (Станислав Магкеев, 46'), Фёдор Смолов (Франсуа Камано, 34'), Зе Луиш Предупреждения: Заурбек Плиев (24'), Себастьян Шиманьски (28'), Даниил Куликов (34'), Слободан Райкович (37'), Слободан Райкович (38'), Гилерме (39'), Сергей Паршивлюк (54'), Сергей Паршивлюк (78'), Станислав Магкеев (84') Удаление: Гилерме (64')

    «Динамо» набрало 26 очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» с 21 очком расположился на восьмом месте.

    В следующем туре «Динамо» в гостях сыграет против «Спартака», а «Локомотив» на своем поле встретится с «Арсеналом». 0

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