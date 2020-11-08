«Динамо» — «Локомотив»: счет матча 5:1, обзор голов

Счет в матче уже на 3-й минуте открыли бело-голубые. Шиманьски с фланга выполнил подачу в штрафную, Фомин сделал скидку в центр — Евгеньев принял мяч и пробил мимо Гильерме.
На 34-й минуте «Динамо» удвоило счет. Каборе вырезал диагональ в штрафную «Локомотива». Паршивлюк сделал скидку в центр, Н'Жье подстроился и в касание уложил мяч в дальний угол.
На 38-й минуте «Локомотив» остался в меньшинстве — Райкович проиграл позицию и откровенно цеплял Н'Жье, за что арбитр показал вторую жёлтую карточку сербу.
В добавленное к первому тайму время Миранчук выполнил подачу с углового, Зе Луиш высоко выпрыгнул и головой вколотил мяч в сетку ворот «Динамо».
На 60-й минуте Евгеньев с центра поля сделал передачу вперёд, Лесовой подхватил мяч, ворвался в штрафную «Локомотива», выскочил один на один и пробил мимо Гильерме.
А четыре минуты спустя «Локомотив» остался вдевятером. Вновь провалилась оборона красно-зелёных, Гильерме выскочил за пределы штрафной и сыграл рукой, пытаясь отразить удар Тюкавина, за что получил прямую красную карточку.
На 78-й минуте удаление случилось и у «Динамо». Паршивлюк в подкате сзади влетел в ногу Камано, получив вторую жёлтую карточку.
На 84-й минуте был назначен пенальти в ворота «Локомотива» — Магкеев выставил локоть и заехал Терехову по лицу.
Фомин уверенно реализовал пенальти, пробив в правый угол ворот — Коченков не угадал направление удара.
А на второй добавленной минуте случился очередной провал в обороне «Локо». Динамовцы выскочили два в два, Лесовой сделал передачу в штрафную, а Рауш в касание аккуратно уложил мяч в угол ворот.
«Динамо» набрало 26 очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» с 21 очком расположился на восьмом месте.
В следующем туре «Динамо» в гостях сыграет против «Спартака», а «Локомотив» на своем поле встретится с «Арсеналом». 0