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    Агент Миранчука заявил об отсутствии пессимистических настроений у игрока

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    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, высказался об отсутствии игровой практики у хавбека.

    Алексей Миранчук
    Алексей Миранчук

    Россиянин провел на скамейке запасных последние четыре матча команды.

    «Все абсолютно нормально, идет ротация, ищут оптимальный состав. На днях общался с сыном президента "Аталанты" — все хорошо, вопросов к Леше нет. Конечно, сейчас для Алексея много отличий по сравнению с чемпионатом России, но он терпеливо и спокойно работает.

    К тому же не забывайте о той травме, которая у него была недавно. Она оказалась серьезнее, чем ожидали. На восстановление ушло много времени. В полном объеме он тренируется в "Аталанте" только 2,5-3 недели.

    Ему сейчас не очень привычно, так как до этого он много лет был лидером своей команды, постоянно играл в основном составе. Люди иногда сталкиваются с трудностями.

    Парень полон сил, уверенности, терпения. Никаких пессимистических настроений нет. В команде к нему отличное отношение, Леша спокойно работает. Новый клуб, новые требования, новая страна, новые устои — все новое. Это нормальный процесс», — приводит слова Шпинева «Спорт-Экспресс». 0

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