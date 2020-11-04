Агент Миранчука заявил об отсутствии пессимистических настроений у игрока

, агент полузащитника «Аталанты», высказался об отсутствии игровой практики у хавбека.

Россиянин провел на скамейке запасных последние четыре матча команды.

«Все абсолютно нормально, идет ротация, ищут оптимальный состав. На днях общался с сыном президента "Аталанты" — все хорошо, вопросов к Леше нет. Конечно, сейчас для Алексея много отличий по сравнению с чемпионатом России, но он терпеливо и спокойно работает.

К тому же не забывайте о той травме, которая у него была недавно. Она оказалась серьезнее, чем ожидали. На восстановление ушло много времени. В полном объеме он тренируется в "Аталанте" только 2,5-3 недели.

Ему сейчас не очень привычно, так как до этого он много лет был лидером своей команды, постоянно играл в основном составе. Люди иногда сталкиваются с трудностями.

Парень полон сил, уверенности, терпения. Никаких пессимистических настроений нет. В команде к нему отличное отношение, Леша спокойно работает. Новый клуб, новые требования, новая страна, новые устои — все новое. Это нормальный процесс», — приводит слова Шпинева «Спорт-Экспресс». 0