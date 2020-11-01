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    «СКА-Хабаровск» и «Иртыш» поделили очки

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    «СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Иртышом» в домашнем матче 19-го тура ФНЛ со счетом 1:1.

    «СКА-Хабаровск» и «Иртыш» поделили очки
    «СКА-Хабаровск» и «Иртыш» поделили очки

    Гости вышли вперед на 23-й минуте усилиями Александра Масловского. Хабаровчане отыгрались благодаря Константину Базелюку, который реализовал пенальти.

    «СКА-Хабаровск» набрал 25 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице ФНЛ. Омский «Иртыш» (13) — на 20-м месте.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    СКА-Хабаровск — Иртыш Омск 1:1
    Голы: 0:1 Александр Масловский (23'), 1:1 Константин Базелюк (пенальти) (39') СКА-Хабаровск: Игорь Обухов, Владислав Никифоров (Владислав Брагин, 58'), Григорий Труфанов, Кирилл Суслов, Роман Мануйлов, Рамазан Гаджимурадов (Nikita Bezlikhotnov, 77'), Виталий Александрович Горулёв (Евгений Оанча, 64'), Максим Мартусевич, Arman Kenesov (Василий Илик, 58'), Дмитрий Барков, Константин Базелюк (Андрей Батютин, 54') Иртыш Омск: Владислав Полетаев, Александр Масловский, Denis Magadiev, Геннадий Киселёв, Павел Шакуро, Сергей Подоксёнов, Кирилл Морозов, Артур Шлеермахер (Руслан Гордиенко, 64'), Вадим Стеклов (Илья Бурюкин, 79'), Антон Кротов, Vladimir Sychevoi Предупреждения: Vladimir Sychevoi (21'), Кирилл Морозов (57'), Антон Кротов (76'), Дмитрий Барков (87')

    Следующий матч команда Сергея Юрана проведет с брянским «Динамо» 7 ноября в гостях, а коллектив Евгения Харлачева в этот день примет «Чайку». 0

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