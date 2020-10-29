ЦСКА — «Динамо» Загреб: составы, прогноз, коэффициенты

Марио Фернандес
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ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Зайнутдинов, Кучаев, Марадишвили, Обляков, Эджуке, Влашич, Чалов.
Запасные: Тороп, Васин, Ахметов, Дзагоев, Сигурдссон, Гайч, Бистрович, Тикнизян, Шкурин.
«Динамо» Загреб: Ливакович, Стоянович, Лауритсен, Перич, Гвардиол, Маер, Адеми, Франьич, Иванушец, Петкович, Оршич.
Запасные: Загорац, Йосипович, Мохарамми, Гавранович, Кастрати, Леовац, Бертон, Шутало, Атьемвен, Якич.
Календарь и таблица Лиги Европы
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение ЦСКА. Коэффициент на его победу — 2.00, на успех «Динамо» — 4.30, на ничью — 3.76. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.