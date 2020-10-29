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    Огорчит ли Влашич земляков на «ВЭБ Арене»?

    ЦСКА — «Динамо Загреб». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Лиги Европы 29 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Динамо Загреб»
    Никола Влашич
    В рамках первого тура Лиги Европы московский ЦСКА дома примет загребское «Динамо». Команды встретятся 29 октября на «ВЭБ Арене». Начало матча в 20:55 по мск. Прогноз на ЦСКА — «Динамо Загреб».
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    Футбол. Лига Европы. Группа K 29 Октября 2020 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 20:55 Динамо З Динамо З
  • Загреб
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 3.90
  • Ставка!
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    ЦСКА

    Армейцы проводят неплохой отрезок в чемпионате — август они закончили разгромом «Ахмата» (3:1), а после сентябрьской международной паузы победили дома «Спартак» (3:1).

    В сентябре подопечные Гончаренко в гостях справились с «Уфой» (1:0). после чего потерпели домашнее поражение в дерби с «Локомотивом» (1:0).

    После октябрьского перерыва на матчи сборных ЦСКА в гостях победил «Урал» (2:0) и на своем поле обыграл «Динамо» со счетом 3:1.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В стартовом матче Лиги Европы ЦСКА на выезде поделил очки с австрийским «Вольфсбергом», а в последнем матче РПЛ разгромил дома тульский «Арсенал» (5:1).

    После 12 туров РПЛ армейцы с 25 очками идут на 2-м месте, на 2 балла отставая от «Спартака». Разница мячей 24-10, 6 голов забил Влашич, еще 5 — Кучаев.

    «Динамо» Загреб

    Еврокубковую часть сезона «Динамо» начало в Лиге чемпионов. Сперва чемпион Хорватии одолел румынский «ЧФР Клуж», победив по пенальти (2:2, пен. 6:5).

    Но в третьем отборочном раунде ЛЧ «Синие» в гостях проиграли венгерскому «Ференцварошу» со счетом 1:2.

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  • 26/10/2020

    • В квалификации Лиги Европы динамовцы в начале октября прошли в раунде плей-офф эстонскую «Флору», победив со счетом 3:1.

    Затем, в чемпионате Хорватии были повержены «Вараждин» (2:1) в гостях и «Горица» (3:2) дома.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Групповой этап ЛЕ «Динамо» Загреб начало с домашней ничьей с «Фейеноордом» (0:0), а в последнем матче «синие» в гостях одолели «Шибеник» (2:0) в чемпионате.

    После 8 туров чемпионата Хорватии «Динамо» лидирует с 22 очками. Разница мячей 23-8, 7 голов забил Марио Гавранович, еще 5 Мислав Оршич.

    Прогноз и ставки

    На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.05, на ничью — 3.35, а на победу «Динамо» — 3.80.

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    Не больше 2 голов забивалось в 8 из 9 последних домашних матчей ЦСКА в ЛЕ и в 6 из 8 последних выездных матчей «Динамо» Загреб в ЛЕ.

    Обе команды не новички в еврокубках, но плотный календарь заставляет ЦСКА периодически терять очки. Прогнозируем, что армейцы не проиграют на своем поле.

    Еврокубковые матчи команд не слишком результативны. Интересны варианты для ставок «обе забьют — нет» за 1,80, и ТМ 2,5 за 1,67. 0

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