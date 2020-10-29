ЦСКА — «Динамо Загреб». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Лиги Европы 29 октября 2020 года

В рамках первого тура Лиги Европы московский ЦСКА дома примет загребское «Динамо». Команды встретятся 29 октября на «ВЭБ Арене». Начало матча в 20:55 по мск. Прогноз на ЦСКА — «Динамо Загреб».

ЦСКА

Армейцы проводят неплохой отрезок в чемпионате — август они закончили разгромом «Ахмата» (3:1), а после сентябрьской международной паузы победили дома «Спартак» (3:1).

В сентябре подопечные Гончаренко в гостях справились с «Уфой» (1:0). после чего потерпели домашнее поражение в дерби с «Локомотивом» (1:0).

После октябрьского перерыва на матчи сборных ЦСКА в гостях победил «Урал» (2:0) и на своем поле обыграл «Динамо» со счетом 3:1.

Все прогнозы на Лигу Европы

В стартовом матче Лиги Европы ЦСКА на выезде поделил очки с австрийским «Вольфсбергом», а в последнем матче РПЛ разгромил дома тульский «Арсенал» (5:1).

После 12 туров РПЛ армейцы с 25 очками идут на 2-м месте, на 2 балла отставая от «Спартака». Разница мячей 24-10, 6 голов забил Влашич, еще 5 — Кучаев.

«Динамо» Загреб

Еврокубковую часть сезона «Динамо» начало в Лиге чемпионов. Сперва чемпион Хорватии одолел румынский «ЧФР Клуж», победив по пенальти (2:2, пен. 6:5).

Но в третьем отборочном раунде ЛЧ «Синие» в гостях проиграли венгерскому «Ференцварошу» со счетом 1:2.

В квалификации Лиги Европы динамовцы в начале октября прошли в раунде плей-офф эстонскую «Флору», победив со счетом 3:1.

Затем, в чемпионате Хорватии были повержены «Вараждин» (2:1) в гостях и «Горица» (3:2) дома.

Календарь и таблица Лиги Европы

Групповой этап ЛЕ «Динамо» Загреб начало с домашней ничьей с «Фейеноордом» (0:0), а в последнем матче «синие» в гостях одолели «Шибеник» (2:0) в чемпионате.

После 8 туров чемпионата Хорватии «Динамо» лидирует с 22 очками. Разница мячей 23-8, 7 голов забил Марио Гавранович, еще 5 Мислав Оршич.

Прогноз и ставки

На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.05, на ничью — 3.35, а на победу «Динамо» — 3.80.

Не больше 2 голов забивалось в 8 из 9 последних домашних матчей ЦСКА в ЛЕ и в 6 из 8 последних выездных матчей «Динамо» Загреб в ЛЕ.

Обе команды не новички в еврокубках, но плотный календарь заставляет ЦСКА периодически терять очки. Прогнозируем, что армейцы не проиграют на своем поле.

Еврокубковые матчи команд не слишком результативны. Интересны варианты для ставок «обе забьют — нет» за 1,80, и ТМ 2,5 за 1,67. 0