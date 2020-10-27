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    Миранчук остался в запасе «Аталанты» на матч с «Аяксом»

    «Аталанта» — «Аякс»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны составы «Аталанты» и «Аякса» на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Футболисты «Аталанты»
    Футболисты «Аталанты»

    Встреча пройдет в Италии и начнется в 23:00 по московскому времени.

    «Аталанта»: Спортьелло, Толой, Ромеро, Джимшити, Хатебур, Пашалич, Фройлер, Госенс, Иличич, Гомес, Сапата.

    Запасные: Росси, Голлини, Паломино, Ламмерс, Муриэль, Малиновский, Миранчук, Мохика, Депаоли, Пессина, Руджери, Траоре.

    «Аякс»: Онана, Мазрауи, Схюрс, Блинд, Тальяфико, Классен, Тадич, Гравенберх, Антони, Траоре, Нерес.

    Запасные: Стекеленбург, Схерпен, Альварес, Клайбер, Промес, Эккеленкамп, Лабиад, Мартинес, Броббей.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Аталанте». Коэффициент на ее победу — 2.00, на успех «Аякса» — 3.64, на ничью — 4.45. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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